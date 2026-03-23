Ish-gjykatësi i Gjykatës Speciale - i sanksionuar nga SHBA - thotë se nuk mund të përdorë më kartat e kreditit e as të porositë gjëra në internet
Një gjyqtar francez, i cili kryesoi një panel në Gjykatën Ndërkombëtare Penale (ICC) që lëshoi një urdhër arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në vitin 2024, tha se ai po përballej me vështirësi me transaksionet themelore ditore pasi u vendos në një listë sanksionesh amerikane, duke vënë në dukje se pothuajse të gjitha sistemet e pagesave në Francë kontrolloheshin nga amerikanët dhe ai ishte përjashtuar prej tyre.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Nicolas Gouyou, një ish-gjyqtar i Gjykatës Speciale për Kosovën, ka thënë se nuk mund të përdorte më kartën e tij bankare, të porosiste nga Amazon, të rezervonte përmes Airbnb ose të kryente transaksione në Expedia dhe Booking.com.
"Po kthehemi 30 vjet prapa në kohë", i tha ai France TV. "Është si një makinë kohe që na kthen në një botë para-dixhitale".
Stacioni televiziv tha se presidenti francez Emmanuel Macron kishte shkruar shtatë letra duke kërkuar heqjen e sanksioneve, por autoritetet amerikane ende nuk kishin dhënë përgjigje pozitive.
Një burim në Elysee i tha transmetuesit se Franca po vazhdonte ta ndiqte çështjen përmes diplomacisë dhe i vinte keq për mungesën e një përgjigjeje pozitive nga Uashingtoni.
French judge Nicolas Gouyou, who issued an arrest warrant for Netanyahu at the ICC:
• Visa and Mastercard have blocked all my cards
• I cannot make any purchases
• I am a judge, yet treated like a criminal
• Judges, lawyers, and politicians are being intimidated
• A… pic.twitter.com/vJdVGfa8X9
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 22, 2026
Gouyou tha se besonte se do të mbetej në listën e sanksioneve për kohëzgjatjen e mandatit të dytë të presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Gjykatësi paralajmëroi për pasoja më të gjera për institucionet demokratike.
"Nëse prokurorët kanë frikë të ndjekin penalisht, nëse avokatët kanë frikë të mbrojnë, nëse gjyqtarët kanë frikë të gjykojnë, nëse parlamentarët kanë frikë të miratojnë ligje dhe nëse ministrat kanë frikë t'i zbatojnë ato, nuk ka më demokraci", tha ai, duke vënë në dukje se këta njerëz do të vepronin "ekskluzivisht nga frika" e ndëshkimit.
Më 21 nëntor 2024, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për Netanyahun dhe ish-Ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime të dyshuara kundër njerëzimit dhe krime lufte të kryera në Rripin e Gazës nga të paktën 8 tetori 2023 deri më 20 maj 2024.
Izraeli nisi një luftë në Rripin e Gazës në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 71,000 njerëz, duke plagosur mbi 172,000 dhe duke shkatërruar rreth 90% të infrastrukturës civile të enklavës, me kostot e rindërtimit të vlerësuara nga OKB në rreth 70 miliardë dollarë.Pavarësisht armëpushimit të tetorit 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e tij të përditshme, duke vrarë të paktën 677 palestinezë dhe duke plagosur 1,813 të tjerë që atëherë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës. /Telegrafi/