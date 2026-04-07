Ish-bashkëpunëtorja e ngushtë e Trumpit: Aktivizojeni amendamentin e 25, shkarkojeni presidentin
Ish-kongresistja amerikane, Marjorie Taylor Greene, e cila u nda prej presidentit Donald Trump masi që ishte njëra prej aleatëve të tij ma të fortë në Dhomën e Përfaqësuesve, e ka dënuar kërcënimin më të fundit të presidentit amerikan për me “shkatërruar krejt civilizimin” në Iran.
“Asnjë bombë nuk ka ra mbi Amerikën. Nuk mundemi me vra një civilizim të tanë. Kjo është e keqe dhe çmenduri”, ka shkruar Taylor Greene në X.
Ajo gjithashtu ka kërkuar aktivizimin e Amendamentit të 25-të të Kushtetutës së SHBA-së për me e larguar Trumpin prej detyrës së presidentit.
Edhe përfaqësues të Partisë Demokratike ditëve të fundit kanë kërkuar aktivizimin e këtij amendamenti, duke i dënuar kërcënimet e Trumpit për me shkatërruar ura, centrale elektrike dhe infrastrukturë tjetër civile në Iran, çka do të përbënte krime lufte.
Amendamenti i 25-të i Kushtetutës së SHBA-së rregullon situatat kur presidenti nuk është më në gjendje me ushtruar detyrën, përkohësisht ose përgjithmonë.
Pjesa më e përmendur e tij lejon që zëvendëspresidenti, me mbështetjen e shumicës së kabinetit, t’i marrë kompetencat e presidentit nëse vlerësojnë se ai nuk është në gjendje me udhëheqë shtetin.
Në rast mosmarrëveshjeje, vendimin përfundimtar e merr Kongresi amerikan me shumicë prej dy të tretash. Thirrja për Amendamentin e 25-të në kontekst politik zakonisht nënkupton kërkesë për shkarkimin e presidentit për shkak të paaftësisë së tij për ta ushtru detyrën, një veprim shumë i rrallë dhe politikisht i ndjeshëm.
Ndryshe, Taylor Greene është zgjedh në Kongres në vitin 2020 dhe shpejt është bë një figurë e fuqishme dhe e zëshme në Partinë Republikane. Ajo shpesh e ka përshkruar veten si “amerikane krenare, 100 për qind pro jetës, pro armëve dhe pro Trumpit”. /Telegrafi/