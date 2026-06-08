Sekretari amerikan i Luftës 'sulmon' politikat evropiane të emigracionit
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka kritikuar kombet evropiane lidhur me emigracionin për lejimin e asaj që ai e përshkroi si një “pushtim” në brigjet e tyre, gjatë një fjalimi me rastin e përvjetorit të Ditës D në Francë.
“Mjerisht, sot, plazhe të ndryshme evropiane janë të pushtuara nga ideologji të ndryshme të rrezikshme”, tha Hegseth.
“Plazhet në Spanjë, në Itali, në Greqi dhe Bullgari. Mbërrijnë anije me burra. Kur do të bëjnë diçka kryeqytetet evropiane në lidhje me atë pushtim?”, tha ai.
Emigrimi është bërë një çështje e rëndësishme politike në të gjithë Evropën, me partitë që mbështesin politikat e ashpra të emigracionit që po rriten në sondazhe.
Administrata Trump e sheh një goditje ndaj emigracionit si një pjesë kyçe të agjendës së saj të politikës së brendshme, duke kërkuar miliarda dollarë më shumë fonde për agjencitë e zbatimit të ligjit.
Komentet e Hegseth shënojnë një kritikë të mëtejshme ndaj politikës evropiane të emigracionit nga anëtarë të lartë të administratës Trump.
Ai deklaroi se në vitet që nga Dita-D, disa kryeqytete evropiane janë bërë shumë “rehat” me liritë e tyre të fituara me mund, duke harruar se “liria nuk është falas”.
Dita-D ishte operacioni më i madh ushtarak detar i tentuar ndonjëherë dhe përfshinte zbarkimin e njëkohshëm të dhjetëra mijëra trupave nga Mbretëria e Bashkuar, SHBA-ja dhe Kanadaja në pesë plazhe të ndara në Normandi në Francën veriore.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka kritikuar gjithashtu politikën evropiane të emigracionit, duke i thënë OKB-së vitin e kaluar se vendet evropiane po “shkojnë në ferr” për shkak të “emigrimit të pakontrolluar”.
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, tha se komentet e presidentit “nuk ishin të drejta”, ndërsa pranoi “sfidën” e trajtimit të emigracionit të paligjshëm, veçanërisht nga njerëzit që kalojnë Kanalin Anglez me anije të vogla. /Telegrafi/