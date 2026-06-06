Irani udhëton për në Botëror, skuadra fotografohet para nisjes
Ekipit kombëtar iranian të futbollit për meshkuj i janë dhënë viza për të marrë pjesë në Kupën e Botës në SHBA, Kanada dhe Meksikë, duke i dhënë fund një bllokimi disamujor.
Ekipi u fotografua me tifozët ndërsa u nis nga Aeroporti i Antalyas drejt Meksikës, pasi e zhvendosën bazën e tyre nga Arizona në minutën e fundit, për shkak të luftës.
Fotografia tregonte gjithashtu një person me një pankartë ku shkruhej: "Populli i Turqisë dhe Iranit po marshon së bashku drejt fitores".
Mediat iraniane kanë raportuar se 15 anëtarë të delegacionit të ekipit kombëtar nuk kanë marrë viza për të marrë pjesë në ndeshjet e skuadrës në Kupën e Botës në SHBA.
Ndryshe, Irani do të luajë ndeshjen e parë të Grupit G më 15 qershor kundër Zelandës së Re në Los Angeles, ku do të përballet edhe me Belgjikën përpara se të luajë kundër Egjiptit në Seattle.
Lufta e Iranit e ka shndërruar Kupën e Botës në një garë gjeopolitike.
Është Kupa e Botës e parë, që nga fillimi i saj në vitin 1930, në të cilën një vend pritës pritet të presë një vend me të cilin është në luftë. /Telegrafi/