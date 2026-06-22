Irani thotë se zhvilloi një "diskutim të shkurtër" me SHBA-në mbi çështjen bërthamore
Irani tha të hënën se zhvilloi një "diskutim të shkurtër" me Shtetet e Bashkuara mbi programin e tij bërthamor gjatë bisedimeve në Zvicër, por këmbënguli se negociatat për këtë çështje nuk kishin filluar.
"Një nga pikat e ngritura nga delegacioni amerikan ishte prezantimi i qëndrimeve të tij në lidhje me çështjen bërthamore", tha zëdhënësi i ministrisë së jashtme Esmaeil Baqaei, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Një diskutim shumë i shkurtër u zhvillua në lidhje me çështjen bërthamore, por nuk pati diskutim për detajet dhe nuk mund të thuhet se negociatat për çështjen bërthamore kanë filluar", ka shtuar ai.
Ndryshe, sipas raportimeve të mëhershme, Irani dhe Shtetet e Bashkuara ranë dakord të hënën të krijojnë linja komunikimi për të mbajtur të hapur Ngushticën jetike të Hormuzit dhe për t'i dhënë fund luftimeve në Liban, thanë ndërmjetësit, pas raundit të parë të bisedimeve në Zvicër drejt përfundimit të luftës në Lindjen e Mesme.
Ekipet e udhëhequra nga zëvendës-presidenti i SHBA-së, JD Vance dhe Mohammad Bagher Ghalibaf i Iranit hapën bisedimet të dielën, si pjesë e një periudhe negociuese dy-mujore të përcaktuar sipas një marrëveshjeje paraprake të arritur javën e kaluar.
Ndërmjetësit Pakistani dhe Katari thanë se negociatorët arritën një marrëveshje mbi një “udhërrëfyes drejt arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare brenda 60 ditëve”, me bisedime teknike që do të vazhdojnë për pjesën tjetër të javës në vendpushimin zviceran të Burgenstock.
“Është bërë përparim inkurajues, duke përfshirë krijimin e një mekanizmi për bisedime të mëtejshme teknike”, thanë ata, duke detajuar një kanal kontakti të krijuar për të “shmangur incidentet dhe keqkomunikimin” në Ngushticën e Hormuzit.
Teherani në fakt e kishte mbyllur Ngushticën e Hormuzit në hakmarrje ndaj sulmeve të përbashkëta nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara më 28 shkurt që shkaktuan luftën në Lindjen e Mesme.
Pas një serie tentimesh jo të suksesshme, Uashingtoni dhe Teherani më në fund nënshkruan javën e kaluar një memorandum mirëkuptimi për t'i dhënë fund konfliktit që përfshinte një dispozitë për t'i dhënë fund luftimeve në Liban midis Izraelit dhe Hezbollahut. /Telegrafi/