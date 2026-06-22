Irani publikon tre kushtet kryesore në negociatat me SHBA-në
Tani është publikuar një përgjigje zyrtare nga Irani për raundin e parë të bisedimeve të paqes me SHBA-në.
Një zëdhënës i ministrisë së jashtme të Iranit ka konfirmuar se delegacioni i lartë po kthehet në shtëpi pas "diskutimeve intensive" në Zvicër.
Në bisedime u ra dakord që "diskutimet në nivel ekspertësh dhe teknikë do të vazhdojnë të përparojnë zbatimin efektiv të marrëveshjes për përfundimin e luftës", sipas Esmaeil Baghaei.
Negociatat për një marrëveshje përfundimtare paqeje midis SHBA-së dhe Iranit, tha zëdhënësi, vareshin nga tre pjesë kryesore të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar nga të dy vendet javën e kaluar.
Paragrafi 1 - Fundi i operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë ato të forcave izraelite në Liban "përmes krijimit të një mekanizmi për kontrollin e konfliktit";
Paragrafi 10 - Eksporti i naftës dhe produkteve petrokimike iraniane ;
Paragrafi 11 - Lirimi i aseteve të ngrira të Iranit.
“Baza e bisedimeve është angazhimi për angazhim midis SHBA-së dhe Iranit”, tha Baghaei. /Telegrafi/