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Tani është publikuar një përgjigje zyrtare nga Irani për raundin e parë të bisedimeve të paqes me SHBA-në.

Një zëdhënës i ministrisë së jashtme të Iranit ka konfirmuar se delegacioni i lartë po kthehet në shtëpi pas "diskutimeve intensive" në Zvicër.

Në bisedime u ra dakord që "diskutimet në nivel ekspertësh dhe teknikë do të vazhdojnë të përparojnë zbatimin efektiv të marrëveshjes për përfundimin e luftës", sipas Esmaeil Baghaei.

Negociatat për një marrëveshje përfundimtare paqeje midis SHBA-së dhe Iranit, tha zëdhënësi, vareshin nga tre pjesë kryesore të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar nga të dy vendet javën e kaluar.

Paragrafi 1 - Fundi i operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë ato të forcave izraelite në Liban "përmes krijimit të një mekanizmi për kontrollin e konfliktit";

Paragrafi 10 - Eksporti i naftës dhe produkteve petrokimike iraniane ;

Paragrafi 11 - Lirimi i aseteve të ngrira të Iranit.

“Baza e bisedimeve është angazhimi për angazhim midis SHBA-së dhe Iranit”, tha Baghaei. /Telegrafi/

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