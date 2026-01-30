Intervistimi i Arben Vitisë, flasin nga Prokuroria Speciale
Prokuroria Speciale e Kosovës ka konfirmuar se ministri në detyrë i Shëndetësisë, Arben Vitia, është intervistuar në lidhje me një rast që është në trajtim nga prokuroria.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësja e Prokurorisë Speciale, Nora Luta.
Sipas tij, me qëllim të ruajtjes së integritetit të procesit hetimor, në këtë fazë nuk mund të ndajnë më shumë informacione.
“Arben Vitia, me autorizim të Prokurorisë Speciale është intervistuar lidhur me një rast që kjo prokurori e ka në trajtim. Me qëllim të ruajtjes së integritetit të procesit hetimor, në këtë fazë nuk mund të ndajmë më shumë informacione”, ka thënë Luta.
Po ashtu edhe Vitia para mediave konfirmoi lajmin që është intervistuar duke mos dhënë detaje.
Ndërkaq, zëdhënësja e Prokurorisë Speciale, Luta ka konfirmuar edhe intervistimin e deputetes së zgjedhur nga radhët e LVV-së, Fitore Pacolli duke mos dhënë detaje shtesë.
Ndryshe, ish-ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci, është intervistuar gjatë ditës së sotme nga Prokuroria Speciale e Kosovës.
Sipas tij, Peci është intervistuar në cilësinë e të pandehurit në rastin e granteve, i cili është në trajtim nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. /Telegrafi/