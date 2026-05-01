Inspektimet në ndërtimtari, për dy ditë në 14 raste u ndaluan punimet
Në kuadër të aksionit të inspektimeve të vendpunishteve nga Inspektorati Qendror i Punës janë inspektuar gjithsej 32 vendpunishteve dhe janë riinspektuar 45 të tjera.
Vetëm në 48 orët e fundit, në 14 raste u ndaluan punimet. Teksa sipas raportit të Inspektoratit, në 21 të tjera u shqiptuan vërejtje.
Sipas përditësimeve nga Inspektorati, brenda 48 orëve të fundit inspektimet janë bërë në këto komuna: Prizren, Mitrovicë, Prishtinë, Pejë, Podujevë, Lipjan, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë.
Më shumë inspektime pati në Prizrenë dhe Mitrovicë. /Telegrafi/
