India shtrëngon rregullat mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në mediat sociale
India ka shtrënguar rregulloret që rregullojnë përdorimin e inteligjencës artificiale (IA) në mediat sociale, duke kërkuar që platformat të heqin përmbajtjen e gjeneruar dhe të ndryshuar nga IA-ja, përfshirë deepfakes, brenda tre orësh, nga afati i mëparshëm prej 36 orësh.
Ndryshimet rrjedhin nga ndryshimet në Rregullat e Teknologjisë së Informacionit - Udhëzimet e Ndërmjetësve dhe Kodit të Etikës së Medias Digjitale, 2021, të cilat do të hyjnë në fuqi nga 20 shkurti, raportoi transmetuesi publik All India Radio.
Sipas rregullave të reja, platformat e mediave sociale duhet të etiketojnë dukshëm përmbajtjen e gjeneruar nga IA-ja.
Rregulloret gjithashtu kërkojnë që platformat të heqin informacionin e shënuar brenda tre orësh nga marrja e njoftimit nga autoritetet ose një urdhër gjykate.
Për më tepër, ndërmjetësit duhet, brenda dy orësh nga marrja e një ankese nga një individ ose çdo person, "të marrin të gjitha masat e arsyeshme dhe praktike për të hequr ose çaktivizuar aksesin në përmbajtje të tillë që është pritur, ruajtur, publikuar ose transmetuar prej saj".
India ka zgjeruar me shpejtësi gjurmën e saj digjitale në vitet e fundit.
Sipas Statista, India ka audiencën më të madhe në botë në Facebook që nga tetori i kaluar, me më shumë se 403 milionë përdorues, dhe audiencën më të madhe në YouTube.
Në të njëjtën kohë, autoritetet kanë shtuar përpjekjet për të frenuar përhapjen e dezinformimit në platformat e mediave sociale.
Qeveria indiane i tha parlamentit këtë muaj se politikat kanë për qëllim të sigurojnë një "internet të hapur, të sigurt, të besueshëm dhe të përgjegjshëm për përdoruesit e tij, përfshirë gratë dhe fëmijët". /AA/