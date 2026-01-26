India lufton shpërthimin vdekjeprurës të virusit Nipah
India po lufton një shpërthim të virusit Nipah në shtetin e saj lindor të Bengalit Perëndimor, ku pesë persona janë konfirmuar të infektuar dhe gati 100 të tjerë janë vendosur në karantinë.
Shpërthimi raportohet të ketë filluar në një spital privat në qytetin Barasat, ku tre nga pacientët janë profesionistë mjekësorë që trajtojnë pacientët në atë strukturë, transmeton Telegrafi.
Pacientët janë transferuar në një spital sëmundjesh infektive në lindje të kryeqytetit të shtetit, Kolkata.
Nipah (Henipavirus nipahense) - i cili u regjistrua për herë të parë në vitin 1998 - është një virus zoonotik serioz dhe shpesh fatal, i cili përhapet nga lakuriqët e natës dhe mund të infektojë kafshët (shpesh derrat) dhe njerëzit.
Aktualisht, nuk ka trajtime specifike për Nipah, as nuk ka vaksinë kundër sëmundjes. Infeksioni nuk është regjistruar kurrë në SHBA.
Simptomat fillestare të infeksionit me virusin Nipah zakonisht përfshijnë kollë, vështirësi në frymëmarrje, ethe, dhimbje koke dhe dhimbje fyti.
Simptomat zakonisht zhvillohen brenda katër deri në 14 ditësh nga infektimi i njerëzve me virusin, megjithëse periudha më të gjata inkubacioni janë regjistruar në shpërthimet e mëparshme. Pasi shfaqen, simptomat zakonisht zgjasin për tre deri në 14 ditë.
Ndërsa infeksioni zhvillohet, disa pacientë mund të zhvillojnë edhe një ndërlikim serioz të njohur si encefalit - një inflamacion i trurit.
Kjo mund të rezultojë në simptoma shtesë duke përfshirë konfuzion, përgjumje dhe kriza, me pacientët që shpesh bien në koma brenda 24 deri në 48 orësh.
Virusi Nipah ka një shkallë shumë të lartë vdekshmërie, me OBSH-në që raporton se vlerësohet se midis 40 dhe 75 përqind e rasteve mund të rezultojnë në vdekje.