Incidenti në Kapitol, arrestohet një burrë me armë në makinë
Policia e Kapitolit të SHBA-së arrestoi një burrë në barrikadën veriore të Kapitolit, i cili tha se kishte një armë zjarri, e cila është e ndaluar në territorin e Kapitolit.
CNN kapi një video të arrestimit të burrit. Ajo tregon gjashtë oficerë që rrethojnë një SUV, dy prej të cilëve kanë nxjerrë armët e tyre dhe i drejtojnë një burri që del nga ana e shoferit me duart mbi kokë, transmeton Telegrafi.
Burri ecën prapa nga makina e tij dhe oficerët i ulin armët. Pastaj një grup i afrohet burrit dhe ia prangosin duart pas shpine, ndërsa më shumë oficerë mbërrijnë në vendngjarje.
Burri duket se flet me një oficer, i cili bën shenjë drejt brendësisë së automjetit. Një qen i ulur brenda automjetit i leh një oficeri përmes një dritareje të hapur.
Policia e Kapitolit tha se barrikada veriore do të mbyllet ndërsa ata hetojnë, dhe stafi dhe personeli tjetër u këshilluan të shmangin zonën.
Policia nuk e identifikoi burrin që u arrestua. /Telegrafi/
US Capitol Police arrested a man at the Capitol’s north barricade who they said had a firearm, which is prohibited on Capitol grounds pic.twitter.com/GIDtKYrl8v
— Annie Grayer (@AnnieGrayerCNN) July 13, 2026