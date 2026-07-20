Imazhet e para të Hyundai Ioniq 5 N 2026, ende një bishë - tani 6,300 dollarë më lirë
Nuk ka asgjë si të marrësh kënaqësinë e entuziastëve për më pak, dhe Hyundai po i bën mirë duke u ofruar pronarëve të mundshëm Ioniq 5 N të saj të mahnitshëm për 6,300 dollarë më pak se çmimi i modelit 2025.
Edhe më mirë, ju merrni më shumë sesa një çmim më të ulët, pasi opsione dhe karakteristika të reja janë shtuar në përzierjen e 5 N për të përmirësuar më tej SUV-in kompakt EV me performancë të lartë, një që ofron performancë afër nivelit të Corvette për pothuajse 12,000 dollarë më pak se makina sportive amerikane me motor të mesëm.
Pikërisht, me Corvette Stingray 2027 që tani kushton 73,495 dollarë, ju mund të merrni SUV-in EV të Hyundai që pothuajse barazohet me ritmin e Stingray në pistë për 61,500 dollarë, një ofertë relativisht e mirë duke marrë parasysh gjithçka që ofron Ioniq 5 N me 641 kuaj fuqi.
Po, merrni shumë për atë çmim më të ulët, por modeli 5 N vjen me një penalizim për autonomi. Ioniq 5 standard me rrota 20 inç dhe AWD mund të arrijë rreth 269 milje milje të vlerësuara nga EPA nga paketa e tij e baterisë me autonomi të zgjatur.
Versioni N, me rrota 21 inç, mund të përshkojë vetëm 221 milje para se bateria e tij të mbarojë. Dhe kjo është kur e drejtoni normalisht, transmeton Telegrafi.
Por ka lajme të mira, pasi Ioniq 5 N i vitit 2026 tani vjen me një port NACS si standard dhe hap më shumë opsione karikimi, përkatësisht rrjetin Tesla Supercharger.
Për ata që duan të mbajnë karikuesin e tyre J1772 AC Level 2 ose të përdorin një karikues publik me kombinimin J1772-CCS, Hyundai do të përfshijë adaptorë për të dy sistemet.
Gjithashtu tani përfshin një kabllo karikuesi kombinues me tension të dyfishtë Level 1/2 për rastet kur nuk keni qasje në karikuesin tuaj të shtëpisë, por keni qasje në lidhjet e jashtme të AC, si në pistën tuaj lokale të garave.
Një ndryshim i ri në performancë u bë gjithashtu në N Drift Optimizer të 5 N, i cili tani do të ofrojë 10 faza të performancës së uljes së shpejtësisë.
Modeli i vitit 2025 erdhi vetëm me një cilësim të vetëm, kështu që është mirë të shohësh Hyundai duke u dhënë pronarëve mundësinë për të përshtatur vërtet përvojën e tyre të drejtimit këtu.
Por ajo që mbetet e njëjtë është fuqia maksimale prej 641 kuajsh të disponueshme kur aktivizohet modaliteti N Grin Boost. Kjo është pjesë e asaj që e bëri Ioniq 5 N një nga SUV-të më të shpejta që kemi testuar ndonjëherë kur debutoi, dhe kjo nuk do të ndryshojë për vitin 2026.
Kur nuk është në modalitetin shumë argëtues, prodhimi standard i kombinuar i motorit është 601 kuajsh dhe ende nuk është për t'u nënçmuar.
Gjithashtu kthehet teknologjia N e-Shift e Hyundai, e cila simulon transmisionin me tetë shpejtësi nga Elantra N me benzinë dhe punon në bashkëpunim me N Active Sound Plus për të simuluar edhe tingullin.
Ndihmon në krijimin e një përvoje të shkëlqyer drejtimi, por performanca maksimale do të vijë gjithmonë kur pronarët përdorin modalitetet standarde të drejtimit të performancës.
Disa përditësime të tjera të mirëseardhura për Ioniq 5 N të vitit 2026 janë një sistem paralajmërimi për vëmendje përpara që përdor kamerën në kabinë dhe dritaret e pasme që tani kanë funksionalitet automatik ngritës-ulës, dhe shtimi i një ngjyre të re Performance Blue Pearl si një përmirësim prej 500 dollarësh.
Ioniq 5 N i vitit 2025 kishte një Performance Blue Matte, dhe do të mbetet një opsion prej 1,000 dollarësh, por është një përfundim i zbehtë në krahasim me perlën më të shndritshme që do ta ndihmojë atë të dallohet dhe të shkëlqejë në dritë.
Gjithashtu do të jetë një përfundim boje shumë më i lehtë për t'u trajtuar kur bëhet fjalë për pastrim. Një përfundim mat mund të lustrohet aksidentalisht nëse nuk përdorni pastruesit dhe teknikat e duhura që kërkon një përfundim i tillë.
Gjithashtu do të jeni në gjendje ta çoni atë në lavazhe standarde makinash pa u shqetësuar për pasojat.
Hyundai Ioniq 5 N i vitit 2026 është në dispozicion për porosi tani, por do të dalë në shitje në dyqanet e shitësve më vonë këtë vit. /Telegrafi/