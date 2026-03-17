Igor Mitiq emërohet zëvendësministër në Ministrinë e Bujqësisë
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar Igor Mitiq në pozitën e zëvendësministrit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.
Emërimi është bërë i ditur përmes një njoftimi zyrtar, ku thuhet se Mitiq do të ushtrojë detyrën në kuadër të kabinetit qeveritar në këtë ministri.
Me këtë rast, kryeministri Kurti e ka uruar Mitiqin për detyrën e re, duke i dëshiruar suksese në përmbushjen e përgjegjësive që e presin në këtë funksion. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate