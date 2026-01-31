Igli Tare vihet pas yllit të Atletico Madridit për ta përforcuar mbrojtjen e Milanit
Skuadra e Atletico Madridit ka kaluar një proces të thellë ristrukturimi gjatë dy verave të fundit, dhe edhe kjo verë mund të sjellë ndryshime të mëtejshme.
Një nga shtyllat e ekipit gjatë aventurave të tyre në Ligën e Kampionëve dhe La Liga mund t’i japë lamtumirën klubit këtë verë.
Vitin e kaluar, Jose Maria Gimenez ishte një nga lojtarët për të cilët Atletico do të kishte konsideruar oferta, nëse do të mbërrinte propozimi i duhur për uruguaianin.
Thuhej se kishte interes nga Arabia Saudite, por asgjë konkrete nuk u materializua. Këtë verë, ai mund të tërheqë sërish vëmendje nga klube të tjera.
Sipas Diario AS, gjigantët e Serie A, AC Milan, janë të interesuar për të nënshkruar me Jose Maria Gimenez gjatë verës.
Thuhet se drejtori sportiv Igli Tare është admirues i tij dhe mendon se transferimi i një lojtari me përvojën e tij në nivelet më të larta, për çmimin që do të kushtonte, do të ishte një lëvizje e zgjuar.
Më tej raportohet se Milani ende nuk ka kontaktuar me përfaqësuesit e lojtarit dhe do ta bëjë këtë vetëm pasi të arrijë një marrëveshje me Atletico Madridin, por vlerësimi i tyre është se një marrëveshje mund të arrihet për më pak se 30 milionë euro. 31-vjeçari ka edhe dy vite të mbetura në kontratën e tij, duke filluar nga kjo verë.
Nëse do të largohej, Gimenez do ta bënte këtë vetëm pas Kupës së Botës, në korrik.
Pas 12 vitesh te Atletico, ai dëshiron gjithashtu të largohet në mënyrë korrekte dhe me marrëdhënie të mira me klubin. Si pasojë, nuk ka asnjë mundësi që një transferim të ndodhë gjatë afatit kalimtar të janarit.
Gjatë dy sezoneve të fundit, Atletico ka transferuar tre mbrojtës qendrorë dhe ka konvertuar Marc Pubill në qendërmbrojtës.
Mbi 65 milionë euro janë shpenzuar për David Hancko dhe Robin Le Normand, ndërsa Clement Lenglet u transferua si lojtar i lirë./Telegrafi/