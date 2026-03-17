I mituri dërgohet në QKUK për shkak të gjendjes jo të mirë – arrestohen prindërit e tij për shkelje të detyrimeve familjare
Policia e Kosovës ka njoftuar se një i mitur është dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovë për shkak të gjendjes jo të mirë.
Rasti ka ndodhur në Lipjan, ndërsa janë arrestuar prindërit e tij për shkak të shkeljes së detyrimeve familjare.
“Është raportuar se është sjellë në QKUK- Prishtinë viktima mashkull kosovar i mitur, për shkak të gjendjes së tij jo të mirë, për shkak të mos trajtimit nga ana e prindërve të tij”, thuhet në raport.
Të dyshuarit janë arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
