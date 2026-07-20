I lani thikat në enëlarëse? Ky zakon i dëmton më shpejt se sa mendoni
Nxehtësia, detergjentet dhe përplasjet e vogla mund ta topitin tehun dhe ta dëmtojnë dorezën – prandaj kuzhinierët profesionistë nuk e bëjnë kurrë këtë
Një thikë e mirë kuzhine nuk është investim i vogël, ndaj është e kuptueshme që të gjithë duan ta ruajnë të mprehtë sa më gjatë. Megjithatë, një zakon i përditshëm mund t’ia shkurtojë ndjeshëm jetëgjatësinë – larja në enëlarëse.
Edhe pse duket praktike që pas ushqimit t’i vendosni thikat në shportë dhe pjesën tjetër t’ia lini pajisjes, ekspertët paralajmërojnë se pikërisht në këtë mënyrë tehu e humb më shpejt mprehtësinë. Temperaturat e larta, detergjentet e forta dhe përplasja me enët e tjera mund të shkaktojnë dëmtime që nuk vërehen menjëherë, por që ndihen shumë shpejt gjatë prerjes.
Pse thikat nuk duhet të lahen në enëlarëse?
Gjatë një cikli larjeje, thikat ekspozohen për një kohë të gjatë ndaj temperaturave të larta, rrymave të fuqishme të ujit dhe kimikateve që përmbajnë tabletat e larjes. Të gjitha këto mund të ndikojnë në cilësinë e tehut, veçanërisht te thikat e prodhuara nga çelik cilësor.
Përveç kësaj, gjatë punës së pajisjes, takëmet lëvizin dhe thikat mund të përplasen me pirunët, lugët ose enët e tjera. Këto goditje të vogla mund të krijojnë mikrodëmtime në teh, duke e bërë atë gradualisht më pak të mprehtë dhe më pak preciz.
Nxehtësia dhe detergjentet mund ta dëmtojnë tehun
Temperaturat e larta mund të ndikojnë me kalimin e kohës në vetitë e çelikut, ndërsa detergjentet agresive mund ta dëmtojnë sipërfaqen e tehut.
Te thikat me dorezë druri, problemi mund të jetë edhe më i madh. Ekspozimi i shpeshtë ndaj ujit dhe nxehtësisë mund të shkaktojë plasaritje, deformim ose dëmtim të shtresës mbrojtëse të drurit.
Për këtë arsye, kuzhinierët profesionistë thuajse gjithmonë i lajnë thikat vetëm me dorë, transmeton Telegrafi.
Si duhet larë siç duhet një thikë kuzhine?
Larja e duhur zgjat vetëm disa sekonda.
Thika duhet larë menjëherë pas përdorimit me ujë të vakët, pak detergjent të butë dhe një sfungjer të butë. Duhet të shmangen telat dhe materialet gërryese, sepse mund ta dëmtojnë sipërfaqen e tehut.
Pas larjes, thika duhet të fshihet menjëherë me një pecetë të thatë kuzhine, pasi lagështia e zgjatur mund të shkaktojë njolla ose korrozion te disa lloje çeliku.
Si duhet të ruhen thikat?
Edhe mënyra e ruajtjes është po aq e rëndësishme sa larja.
Më së miri është që thikat të mbahen në mbajtëse druri, në shirit magnetik ose në mbështjellëse mbrojtëse. Vendosja e tyre në sirtar bashkë me pirunët dhe lugët mund ta topitë më shpejt tehun për shkak të kontaktit të vazhdueshëm me takëmet e tjera.
Nëse dëshironi që një thikë cilësore kuzhine të zgjasë me vite dhe ta ruajë mprehtësinë, disa sekonda larje me dorë pas çdo përdorimi janë zgjedhje shumë më e mirë sesa larja në enëlarëse. /Telegrafi/