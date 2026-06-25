I gjithë qyteti italian i braktisur me mobilje ende brenda shtëpive pasi 20,000 vendas u larguan gjatë natës
Një ekip eksploruesish urbanë mbetën pa fjalë nga pamjet "mbresëlënëse" që hasën në një qytet që ka qenë i braktisur për 15 vjet.
Dan, nga kanali YouTube Exploring With Fighters, udhëhoqi ekipin e tij nëpër qytetin e frikshëm italian të Fossa-s, i cili u evakuua në prill 2009 pasi një tërmet katastrofik ngriti shqetësime për një shembje të mundshme në shpatin e malit.
"Nuk po bëj shaka kur them se ndihet sikur vetë qyteti është i zemëruar. Është thjesht një ndjenjë e madhe", tha ai, transmeton Telegrafi.
Pamjet e ekipit kapin një shtëpi ku një tavolinë darke qëndron ende e shtruar, me sirtarë kuzhine të hapur në një kërkim të dëshpëruar për sende të çmuara para se banorët të iknin. Dan gjithashtu zbulon mbetje prekëse të jetëve të shkatërruara.
Këto përfshijnë një karrocë antike dhe një biçikletë fëmijësh, të braktisur në kaos, raporton Mirror.
Muret e thyera qëndrojnë si dëshmi e forcës së tërmetit, duke regjistruar mbi 3.5 në shkallën Rihter, me struktura rrezikshëm pranë shembjes.
"Nuk mendoj se dua të ngjitem lart në këtë vend", thotë Dan ndërsa hyn në një banesë pothuajse të ndarë në dy pjesë nga fatkeqësia.
Në një moment tjetër tronditës, një kalendar mbetet i bllokuar në kohë, i paprekur që nga ajo mbrëmje tragjike e prillit të vitit 2009.
Prindërit do të ishin detyruar t'i merrnin fëmijët e tyre nga shtretërit e tyre dhe t'i nxirrnin me nxitim në errësirë ndërsa toka dridhej me dhunë poshtë tyre.
Kisha shekullore qëndron në rrezik të shkatërrimit total, me edhe dridhjen më të lehtë nga vija ngjitur e çarjes të aftë ta rrëzonte atë poshtë shpatit.
"Për shkak se shumë nga ndërtesat që ndërtuan këtu nuk përdorin çelik të përforcuar, ato thjesht filluan të çaheshin dhe të shkërmoqeshin dhe morën një telefonatë në orët e para të mëngjesit se do të kishte një tërmet të rëndë dhe të gjithë duhej të evakuoheshin përgjithmonë", zbulon Dan.
"Ishte 20,000 njerëz. Kur lexon historitë në internet, është zemërthyes, ka histori për njerëz që i zvarrisin fëmijët e tyre nga shtretërit ndërsa muret po shemben", shtoi ai.
Pronat qëndrojnë të shkreta, ende përmbajnë sende personale si bimë shtëpie dhe televizorë, të gjitha të mbuluara me një shtresë të trashë pluhuri, me tavane të shumta të shembura pas viteve të braktisjes.
Dan zbulon një dyqan që është plaçkitur plotësisht, megjithëse çuditërisht, disa shishe birre dhe kanaçe Fanta, të cilave u skadua në vitin 2009, ndodhen sipër njërit prej frigoriferëve të tij.
Qendra e qytetit shfaq një peizazh të frikshëm, të rikuperuar nga natyra, ndërsa degët e pemëve dhe bimët zvarritëse gjarpërojnë përmes dritareve të thyera dhe shtyhen lart përmes trotuareve të çara.
I vendosur në shpatin e kodrës, qyteti krenohet me banesa me tarraca piktoreske me pamje nga lugina poshtë, por Dan paralajmëron të mos guxoni të hyni në to.
Dan bën krahasime midis qytetit dhe Fukushimës, komunitetit japonez të shkatërruar nga një tërmet shkatërrues në vitin 2011, i cili shkaktoi një katastrofë të madhe bërthamore në impiantin aty pranë.
Kjo ngjarje shkaktoi gjithashtu një evakuim në shkallë të gjerë, duke detyruar më shumë se 100,000 njerëz të largoheshin nga shtëpitë e tyre. /Telegrafi/