I dërguari i Trumpit: SHBA duhet ta rikthejë praninë në Grenlandë
I dërguari special i presidentit të SHBA-së, Donald Trump, në Grenlandë ka thënë se beson se është koha që Shtetet e Bashkuara të “vendosin gjurmën e tyre” në territor.
Jeff Landry, i cili është gjithashtu guvernator i Luizianës, i bëri komentet gjatë një udhëtimi në ishullin Arktik këtë javë, i pari që nga emërimi i tij në rolin e të dërguarit të posaçëm në dhjetor 2025.
Grenlanda ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes që nga rikthimi i Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, me presidentin që argumenton vazhdimisht se Uashingtoni duhet të blejë territorin danez për të forcuar mbrojtjen kombëtare dhe për të parandaluar që ai të bjerë në duart e Pekinit ose Moskës.
“Nëse nuk e bëjmë ne, do ta bëjnë Kina ose Rusia”, ka thënë Trump për përpjekjet e tij për të blerë Grenlandën, duke shtuar se nuk i donte ata si “fqinjë” në rajon.
Duke folur nga kryeqyteti i Grenlandës, Nuuk, Landry tha: “Mendoj se po e shihni presidentin të flasë për rritjen e operacioneve të sigurisë kombëtare dhe ripopullimin e bazave të caktuara në Grenlandë”.
"Të gjithë ata me të cilët kam folur në Grenlandë do të donin shumë që SHBA-të të ripopullonin ato baza", vazhdoi ai, duke shtuar se territori "ka nevojë për SHBA-në".
Raportohet se SHBA-të kanë pasur 17 objekte ushtarake dhe më shumë se 10,000 trupa në Grenlandë në kulmin e Luftës së Ftohtë.
Aktualisht, ato operojnë vetëm një bazë në ishull, Bazën Hapësinore Pituffik, instalimi më verior i Departamentit të Mbrojtjes të SHBA-së.
Sipas Forcës Hapësinore Amerikane, Pituffik përdoret për paralajmërimin e raketave, mbrojtjen nga raketat dhe misionet e mbikëqyrjes hapësinore. /Telegrafi/