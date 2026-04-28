I dërguari i Trump vazhdon të insistojë se Italia ka 50 për qind shanse për të luajtur në Kupën e Botës
Ideja e rikthimit të ekipit kombëtar të Italisë në Kupën e Botës e vitit 2026 tingëllon më shumë si një spekulim politik dhe mediatik sesa një skenar realist.
Gjithçka filloi nga Paolo Zampolli, i afërt me rrethet e Donald Trump, i cili deklaroi se Italia mund të ndërhynte në vend të Iranit nëse ata do të s’kualifikoheshin për arsye politike ose sigurie.
Ai madje deklaroi se i sheh shanset e një rezultati të tillë "më të mëdha se 50 për qind" dhe njoftoi një takim me Presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, gjatë garës së Formula 1 për Çmimin e Madh të Miamit.
"Sa është përqindja e pjesëmarrjes së Italisë në Kupën e Botës? Mendoj se është më shumë se 50 për qind. Do të takohem me Infantinon në Miami në Çmimin e Madh të Formula 1 këtë fundjavë. Nuk duhet të ketë Kupë Bote pa Italinë dhe vendimi do të varet nga Infantino dhe Trump", ka thënë fillimisht Zampolli.
Sa realiste është kjo? Shumë pak, pasi FIFA ka rregulla të rrepta kur bëhet fjalë për kualifikimet dhe pjesëmarrësit. Ekipet që kualifikohen për turneun pothuajse kurrë nuk zëvendësohen për arsye politike, përveç rasteve ekstreme të pezullimit të federatës, gjë që nuk është rasti këtu për momentin.
Irani, pavarësisht tensioneve gjeopolitike me SHBA-në (një nga vendet organizatore së bashku me Kanadanë dhe Meksikën), nuk u tërhoq dhe as nuk u përjashtua nga gara.
Zampolli theksoi më tej çështjen e vizave dhe sigurisë, duke iu referuar qëndrimit të autoriteteve amerikane, përfshirë Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio, duke sugjeruar se hyrja e delegacioneve të caktuara mund të jetë problematike.
“Pashë që Irani nuk është konfirmuar ende për shkak të luftës. E pyeta Infantinon për mundësinë e përfshirjes së Italisë në Kupën e Botës. Për më tepër, vizat për në Shtetet e Bashkuara janë shumë të vështira për t'u marrë dhe ne nuk duam njerëz që mund të bëjnë diçka të gabuar. Nëse dërgoni njerëz që nuk janë të mirëpritur në Shtetet e Bashkuara, është më mirë që të mos vijnë”.
“Përgjigja e Trump? Nuk kam folur drejtpërdrejt me të, por ai nuk ka dhënë mendimin e tij. Lojtarët iranianë janë shumë, shumë të mirëpritur, por Sekretari i Shtetit Rubio e ka bërë të qartë se ata nuk mund të sjellin njerëz që nuk janë të përshtatshëm për Shtetet e Bashkuara. Nëse Irani nuk merr pjesë, nuk e di nëse jemi gati t'i zëvendësojmë, por gjithçka mund të ndodhë", shtoi Zampolli.
Qeveria iraniane: Ekipi ynë kombëtar po përgatitet për një pjesëmarrje krenare në Kupën e Botës në Amerikë
Megjithatë, vendime të tilla nuk janë në domenin e individëve, por të institucioneve ndërkombëtare sportive dhe politike, me protokolle të qarta.
Është interesante se kjo ide nuk ka gjetur mbështetje në vetë Italinë. Ministri i Sportit, Andrea Abodi, e ka bërë të qartë se ata nuk e mbështesin "hyrjen nga dera e pasme".
Edhe pse tingëllon si një skenar interesant “po sikur”, realiteti është se rikthimi përfundimtar i Italisë në Kupën e Botës do të duhet të vijë përmes fushës dhe kualifikimeve, jo përmes vendimeve politike apo zëvendësimeve të minutës së fundit.
Për momentin, historia mbetet në nivelin e spekulimeve, pa indikacione konkrete se mund të bëhet realitet. /Telegrafi/