Hyundai ka larguar nga rrugët 1.1 milion automjete në vitin 2026
Askush nuk e pëlqen të mësojë se vetura iu ka përfshirë në një tërheqje nga tregu (recall), por ky është një proces jetik për të siguruar që automjetet që drejtojmë janë të sigurta.
Deri më tani këtë vit, Hyundai ka lëshuar tetë tërheqje që përfshijnë pak mbi 1.1 milion automjete.
Tërheqja më e madhe që Hyundai ka bërë në vitin 2026 ka prekur një nga modelet e saj më të njohura, Palisade.
Në janar, prodhuesi u detyrua të tërhiqte mbi 568 mijë SUV të gjeneratës së mëparshme për shkak të “airbag” anësorë të tipit “curtain” që mund të hapeshin në mënyrë të pasaktë.
Hyundai ka tërhequr gjithashtu edhe Palisade-n e re për shkak të ulëseve të pasme elektrike të rrezikshme, të cilat kanë shkaktuar vdekjen e një fëmije.
Kompania madje vendosi edhe ndalimin e përkohshëm të shitjes së modelit, ndërsa po zhvillonte një zgjidhje për problemin.
Tërheqja më e vogël e Hyundait ka përfshirë vetëm 27 automjete elektrike. Ato kishin bateri me tension të lartë që mund të merrnin flakë. /Telegrafi/