Huawei me model të ri të automobilit
Kompania kineze Huawei po zgjeron gjithnjë e më shumë praninë e saj në industrinë e automobilave, duke prezantuar një model të ri që premton performancë të lartë dhe një çmim konkurrues.
Automobili i ri vjen si pjesë e përpjekjeve të Huawei për të hyrë më fuqishëm në tregun e automjeteve inteligjente, ku kompania po kombinon teknologjinë e saj elektronike me industrinë automobilistike.
Sipas të dhënave të publikuara, modeli i ri ofron karakteristika të avancuara teknologjike dhe një sistem që synon të rivalizojë markat tradicionale të automjeteve.
Performanca e tij është cilësuar si serioze, ndërsa çmimi pritet të jetë një nga avantazhet kryesore për të tërhequr blerësit.
Huawei prej kohësh ka investuar në sektorin e makinave elektrike dhe inteligjente, duke bashkëpunuar me prodhues automjetesh për zhvillimin e sistemeve të drejtimit autonom, lidhjes digjitale dhe teknologjive të kabinës së automjetit.
Ekspertët vlerësojnë se hyrja e kompanive të mëdha teknologjike kineze në tregun e makinave po rrit presionin ndaj prodhuesve tradicionalë evropianë dhe amerikanë, veçanërisht për shkak të kombinimit të teknologjisë së re dhe çmimeve më të ulëta. /Telegrafi/