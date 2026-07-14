Hoxhaj: Shqipëria dhe Mali i Zi po ecin përpara, Kosova që 3 vjet në sirtarët e BE-së, s'po merret askush me të
Ish-ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka reaguar pas avancimit të Shqipërisë dhe Malit të Zi në procesin e integrimit evropian, duke thënë se zhvillimet e sotme duhet të shërbejnë si një thirrje për reflektim për Kosovën.
Hoxhaj ka uruar Shqipërinë për avancimin në negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Evropian dhe Malin e Zi për mbylljen e dy kapitujve të tjerë negociues, duke vlerësuar se të dy shtetet po e shndërrojnë vizionin e tyre evropian në realitet.
"Sot është një ditë e rëndësishme për Ballkanin. Shqipëria po avancon në negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Evropian, ndërsa Mali i Zi po mbyll edhe dy kapituj të tjerë në rrugën e tij drejt anëtarësimit. Urime të dy shteteve për këtë sukses dhe për vizionin evropian që po e shndërrojnë në realitet", ka shkruar Hoxhaj.
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Duke folur për pozitën e Kosovës, ai ka theksuar se vendi ka humbur ritmin në procesin e integrimit evropian.
"Deri para 7 vitesh, vendi ynë kishte një perspektivë shumë më të besueshme evropiane dhe gëzonte një mbështetje më të madhe nga partnerët tanë. Ndërkaq, qe 3 vjet Kosova pret që statusin e vendit kandidat ta shqyrtojë dikush, por ai ka mbetur në sirtarët e Bashkimit Evropian dhe askush nuk po merret me të", ka deklaruar Hoxhaj.
Sipas tij, ndërsa vendet e tjera të rajonit po afrohen gjithnjë e më shumë me Bashkimin Evropian, Kosova rrezikon të mbetet prapa në procesin e integrimit.
"Sot, ndërsa Shqipëria dhe Mali i Zi po afrohen çdo ditë e më shumë me Bashkimin Evropian, Kosova rrezikon të mbetet e fundit në rajon në rrugën drejt anëtarësimit. Kosova meriton ta rikthejë vendin e saj në agjendën evropiane dhe të ecë përpara me besueshmëri e vizion", ka përfunduar Hoxhaj. /Telegrafi/