Sot është një "Super e Martë" për zgjerimin e BE-së, Kos: Shqipëria do të mbyllë kapitujt e saj të parë
Sot është një ‘super të martë’. Kështu e ka quajtur 14 korrikun, komisionerja për Zgjerim e Bashkimit Evropian, Marta Kos, e cila theksoi për herë të parë në më shumë se dy dekada, po mbahen katër konferenca të anëtarësimit në të njëjtën ditë.
Kos përmes një video në rrjetin social X ka bërë të ditur procesin që po zhvillohet, gjersa Shqipëria do të mbyllë kapitujt e parë të saj.
“Sot është një ‘Super e Martë’ për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Për herë të parë në më shumë se dy dekada, po mbajmë katër konferenca të anëtarësimit në të njëjtën ditë...Katër vendet që janë në krye të procesit – Ukraina, Moldavia, Shqipëria dhe Mali i Zi – po hedhin të gjitha hapa të rëndësishëm përpara...
Shqipëria do të mbyllë kapitujt e saj të parë, ndërsa Mali i Zi ndodhet në fazën përfundimtare të negociatave formale, pasi ka mbyllur 18 nga 33 kapitujt. Tani, ky momentum i krijuar sot duhet të shndërrohet në rezultate konkrete në terren”, shkruan ajo.
Today is a Super Tuesday for EU enlargement.
For the first time in over 2 decades, we are holding four accession conferences on the same day.
Our four front runners Ukraine, Moldova, Albania and Montenegro are all taking major steps forward.
With Ukraine and Moldova, we are… pic.twitter.com/piUZLMuCYc
— Marta Kos (@MartaKosEU) July 14, 2026
Ndryshe, delegacioni shqiptar, i kryesuar nga kryeministri Edi Rama, do të formalizojë mbylljen e kapitullit 25 (Shkenca dhe Kërkimi), kapitullit 26 (Arsimi dhe Kultura) dhe kapitullit 30 (Marrëdhëniet me Jashtë), fusha këto të harmonizuara me standardet e BE-së.
Konferenca do të nisë në orën 19:00, ndërsa një orë më vonë do të mbahet një konferencë për shtyp mbi ecurinë e procesit të integrimit.