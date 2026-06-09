Honda përgatit rifreskimin e Accord-it 'futuristik'
Honda po planifikon ndryshime të mëdha për dy nga modelet e saj më të rëndësishme.
Sipas një raporti nga Automotive News, Accord është vendosur të marrë një ndryshim të konsiderueshëm në gjysmën e dytë të 2027, ndërsa Passport TrailSport i fokusuar në rrugë jashtë rrugës do të bëhet më ekstrem me një përditësim në fund të 2026.
Automotive News raporton se rifreskimi i Accord do të sjellë një stil më të mprehtë që u përshkrua si më "modern dhe futurist" sesa dizajni aktual dhe i përmbajtur, sipas burimeve anonime të botimit.
Dizajni mund të marrë frymëzim nga prototipi Hybrid Sedan që u shfaq muajin e kaluar, i cili kishte fenerë të hollë, të mprehtë, trup të pastër dhe një vijë çatie të shpejtë që të kujtonte çuditërisht Lamborghini Espada.
Pjesa e përparme thuhet se përmban një grilë më të ngushtë dhe fenerë më të hollë, ndërsa pjesa e pasme përshkruhet si më këndore dhe më pak e butë se modeli aktual.
Pamja e përgjithshme thuhet të jetë një evolucion i Saloon EV i anuluar i serisë 0, i cili kishte një formë radikale të pykës.
“Seria 0 shkoi shumë larg. Marrëveshja arrin ekuilibrin e duhur”, tha një burim për Automotive News.
Brenda, shoferët do të gjejnë një ekran më të madh të informacionit argëtues, transmeton Telegrafi.
Fuqitë e fuqisë ka të ngjarë të vazhdojnë, por Honda mund të prezantojë sistemin S+ Shift të parë në Prelude, i cili ka një modalitet manual të simuluar që pretendon të ndërrojë marshin.
Duke parë përpara, Automotive News raporton se Accord mund të bëhet hibrid vetëm kur të vijë një rregullim i madh rreth vitit 2030.
Ndërkohë, pasaporta është vendosur të dyfishojë qasjen e saj në të gjithë terrenin me një përditësim më vonë këtë vit në modelin TrailSport, vetëm dy vjet pas lansimit të gjeneratës aktuale.
Passport TrailSport do të fitojë rreth një centimetër lartësi shtesë udhëtimi, me burime që thonë për Automotive News se SUV do të marrë "më shumë testosterone".
Hapësira e përmirësuar nga toka do të shoqërohet gjithashtu me ndryshime të tjera të pezullimit, thuhet në raport, së bashku me ndryshimet e dizajnit në pjesën e përparme dhe të pasme për të krijuar një "qëndrim agresiv".
Nëse ky raport është i vërtetë, ne duhet të shohim Passport TrailSport të përditësuar pas disa muajsh, me Akordin e rifreskuar që ka të ngjarë të debutojë në fillim të vitit të ardhshëm.
Në një deklaratë, një zëdhënës i Honda-s me sa duket konfirmoi lajmin e Passport, duke thënë: "Ne do të prezantojmë përmirësime shtesë të aftësive më vonë këtë vit dhe presim të ndajmë më shumë detaje në muajt e ardhshëm" /Telegrafi/