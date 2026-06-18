Historia e ‘artë’ e Majlinda Kelmendit bëhet libër
Në kuadër të Panairit të Librit Prishtina 2026, sot u promovua libri biografik “Unë jam Majlinda Kelmendi”, kushtuar kampiones olimpike të Kosovës, Majlinda Kelmendi.
Libri sjell historinë e suksesit, sfidave dhe rrugëtimit të njërës prej sportisteve më të suksesshme që ka njohur Kosova. Autorja e librit është Teuta Berisha, ndërsa ilustruesi është Ylber Cërvadiku, të cilët kanë dokumentuar jetën dhe karrierën e xhudistes kosovare përmes këtij botimi.
Promovimi i librit u zhvillua në stendën e shtëpisë botuese Albas, ku e pranishme ishte edhe vetë Majlinda Kelmendi. Të pranishmit patën mundësinë të njiheshin më nga afër me librin, të takonin kampionen olimpike dhe të merrnin autografe në kopjet e veprës.
Dokumentimi i rrugëtimit të Majlinda Kelmendit ka një rëndësi tejet të veçantë, pasi me rezultatet e saj ajo u shndërrua në një nga ambasadoret më të mira të Kosovës në botë, duke ngritur flamurin e shtetit në podiumet më të mëdha ndërkombëtare.
Përmes këtij libri, historia e saj ruhet dhe përcillet te brezat e ardhshëm si një shembull i përkushtimit dhe suksesit.
“Unë jam Majlinda Kelmendi” vjen si një dëshmi e rëndësishme e historisë së sportit kosovar, duke sjellë para lexuesve jo vetëm sukseset e një kampioneje, por edhe vlerat e punës, disiplinës dhe përkushtimit që e shoqëruan në rrugën drejt majave të sportit botëror.