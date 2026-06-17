HILL TRIP - "From sunset to sunrise"
HILL TRIP rikthehet më 11 korrik 2026 në një nga lokacionet më unike për evente në Kosovë, Kështjellën e Harilaqit. I njohur për kombinimin e muzikës elektronike me ambientin historik dhe natyror, eventi sjell një natë të gjatë me performanca nga artistë vendorë dhe ndërkombëtarë.
Nga perëndimi deri në lindjen e diellit, publiku do të ketë mundësi të përjetojë sete muzikore që lëvizin nga House deri te Tech House, në një atmosferë që bashkon muzikën, historinë dhe komunitetin e skenës elektronike. HILL TRIP organizohet me mbështetjen e Komunës së Fushë Kosovës.
Detajet
Data: 11–12 korrik 2026
Koha: 19:00 - 07:00
Vendndodhja: Kështjella e Harilaqit, Komuna e Fushë Kosovës
Programi?
Në skenën e HILL TRIP 2026 do të performojnë:
- Sabion Paid (Mbretëria e Bashkuar)
- Neo Kay B2B Gabrielo Perissa (Zvicër)
- Secret47
- KIPEY
- DJ BESS
- KRONZ
- ARMIR
Programi muzikor do të zhvillohet gjatë gjithë natës, me performanca që përfshijnë stile të ndryshme të muzikës House dhe Tech House.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të përjetuar muzikë elektronike në një lokacion historik unik
- Për të ndjekur artistë vendorë dhe ndërkombëtarë në një skenë të përbashkët
- Për të krijuar kontakte me DJ, producentë dhe adhurues të muzikës elektronike nga Kosova dhe jashtë saj
- Për të eksploruar stile të ndryshme muzikore, nga House deri te Tech House
- Për të qenë pjesë e një eventi të organizuar në një ambient të veçantë nga perëndimi deri në lindjen e diellit
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:
Çmimi i biletës: 10 euro.
Eventi organizohet me mbështetjen e Komunës së Fushë Kosovës dhe institucioneve përkatëse.
Kontakt:
- +383 49 123 345