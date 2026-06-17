eksperti-banner

HILL TRIP rikthehet më 11 korrik 2026 në një nga lokacionet më unike për evente në Kosovë, Kështjellën e Harilaqit. I njohur për kombinimin e muzikës elektronike me ambientin historik dhe natyror, eventi sjell një natë të gjatë me performanca nga artistë vendorë dhe ndërkombëtarë.

Nga perëndimi deri në lindjen e diellit, publiku do të ketë mundësi të përjetojë sete muzikore që lëvizin nga House deri te Tech House, në një atmosferë që bashkon muzikën, historinë dhe komunitetin e skenës elektronike. HILL TRIP organizohet me mbështetjen e Komunës së Fushë Kosovës.

Detajet

Data: 11–12 korrik 2026
Koha: 19:00 - 07:00
Vendndodhja: Kështjella e Harilaqit, Komuna e Fushë Kosovës

Programi?

Në skenën e HILL TRIP 2026 do të performojnë:

  • Sabion Paid (Mbretëria e Bashkuar)
  • Neo Kay B2B Gabrielo Perissa (Zvicër)
  • Secret47
  • KIPEY
  • DJ BESS
  • KRONZ
  • ARMIR

Programi muzikor do të zhvillohet gjatë gjithë natës, me performanca që përfshijnë stile të ndryshme të muzikës House dhe Tech House.

Arsyet pse duhet të merrni pjesë

  • Për të përjetuar muzikë elektronike në një lokacion historik unik
  • Për të ndjekur artistë vendorë dhe ndërkombëtarë në një skenë të përbashkët
  • Për të krijuar kontakte me DJ, producentë dhe adhurues të muzikës elektronike nga Kosova dhe jashtë saj
  • Për të eksploruar stile të ndryshme muzikore, nga House deri te Tech House
  • Për të qenë pjesë e një eventi të organizuar në një ambient të veçantë nga perëndimi deri në lindjen e diellit

Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:

Çmimi i biletës: 10 euro.

Eventi organizohet me mbështetjen e Komunës së Fushë Kosovës dhe institucioneve përkatëse.

Kontakt:

  • +383 49 123 345
KulturëNgjarje