“Let’s Dance” shënon edicionin e 10-të me muzikë dhe mbështetje për nënat e fëmijët
“Let’s Dance” rikthehet më 30 shtator 2026 në AMC Hall në Prishtinë, duke shënuar edicionin e 10-të të një prej mbrëmjeve bamirëse të organizuara nga Action for Mothers and Children.
Eventi bashkon muzikën dhe argëtimin me një qëllim humanitar, duke mbledhur fonde për programe që synojnë përmirësimin e shëndetit dhe mirëqenies së nënave dhe fëmijëve në Kosovë. Përveç performancës muzikore, mbrëmja krijon hapësirë për komunitetin, mbështetësit dhe miqtë e organizatës që të bëhen pjesë e një kauze me ndikim social.
Detajet
Data: 30 shtator 2026
Ora: 19:30
Vendndodhja: AMC Hall, Prishtinë
Lloji i eventit: Event bamirësie / Mbrëmje muzikore
Çmimi i biletës: 25 euro
Programi?
Programi përfshin:
- Mbrëmje muzikore
- Performancë live nga String String
- Aktivitete për mbledhje fondesh
- Takime dhe socializim me komunitetin e Action for Mothers and Children
Fondet e mbledhura gjatë eventit do të përdoren për programe që mbështesin shëndetin dhe mirëqenien e nënave dhe fëmijëve në Kosovë.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të shijuar një mbrëmje me muzikë live nga String String.
- Për të qenë pjesë e edicionit të 10-të të “Let’s Dance”.
- Për të mbështetur programe që kontribuojnë në shëndetin dhe mirëqenien e nënave dhe fëmijëve.
- Për të takuar miq, mbështetës dhe anëtarë të komunitetit të Action for Mothers and Children.
- Për të kombinuar argëtimin me kontributin për një kauzë sociale.
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:
Biletat kushtojnë 25 euro dhe mund të blihen online përmes Rave Travel.
Për njoftime të tjera rreth eventit, mund të ndiqni Action for Mothers and Children në rrjetet sociale.
Instagram:
https://www.instagram.com/amckosovo