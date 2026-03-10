Hidhet shorti i Kupës së Kosovës, këto janë çiftet gjysmëfinaliste
Sot (e martë) në ambientet e zyrave të Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK) është hedhur shorti për gjysmëfinalet e Kupës së Kosovës.
Skuadrat që tashmë kishin arritur kualifikimin në këtë fazë ishin Ballkani, Dukagjini, Ferizaj dhe Llapi.
Për të arritur deri këtu, therandasit kishin eliminuar Gjilanin duke e mposhtur me rezultat minimal 2-1.
Dukagjini në anën tjetër kishte marrë një fitore bindëse me rezultat 3-0 në shtëpi ndaj Feronikelit ’74.
Llapi në ndërkohë luajti një ndeshje spektakolare në Podujevë ndaj Malishevës, duke arritur të sigurojë kualifikimin vetëm pas penalltive (4-2) pasi ndeshja në kohë të rregullt përfundoi baras rezultat 2-2.
Shorti i Kupës së Kosovës:
Llapi vs Ferizaj
Ballkani vs Dukagjini
Vlen të theksohet se ndeshjet e para do të luhen më datë 8 prill, ndërsa ato të kthimit më 22 prill.
Kujtojmë se fituesi i Kupës së Kosovës siguron automatikisht pjesëmarrjen në raundin e parë të Ligës së Konferencës.
Mirëpo në rast se fituesi i Kupës është i njëjti me atë të Superligës, atëherë vendi i Kupës do t’i takojë skuadrës së katërt të renditur në kampionat./Telegrafi/