Helmohen nga ushqimi disa punonjës në Prilep, mbyllen kuzhina dhe mensa
Dyzet e një punonjës të kompanisë "Mikrosam" me seli në Prilep kanë pasur simptoma të helmimit me ushqim pas vaktit që kanë konsumuar të hënën. Askush nuk është shtruar në spital, informon Qendra e Shëndetit Publik të Prilepit, e cila, së bashku me Inspektoratin Sanitar dhe Shëndetësor dhe Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, kreu një inspektim dhe mbikëqyrje të jashtëzakonshme si të kompanisë ashtu edhe të kompanisë që ofronte shërbime ushqimore dhe shpërndante ushqimin.
"Fakti është se bëhet fjalë për helmim nga ushqimi. Vakti u konsumua nga turni i parë në kompaninë Mikrosam të hënën, dhe më pas simptomat u shfaqën gjatë dy ditëve. 61 punonjës nga turni i parë u ekspozuan ndaj helmimit, dhe 41 deri më tani kanë treguar simptoma të helmimit. 27 prej tyre kërkuan ndihmë mjekësore në Departamentin e Sëmundjeve Infektive në spitalin e qytetit. Ne i anketuam të gjithë.
Të gjithë kanë një pamje klinike mesatare me temperaturë të lartë, të përziera, diarre, dhimbje barku. Deri më tani, askush nuk është shtruar në spital, por ka marrë terapi dhe po trajtohet në shtëpi", shpjegoi epidemiologia, Tatijana Stanimiroviq nga Qendra për Shëndet Publik në Prilep.
Ndërkohë, kuzhina në kompaninë e shërbimit të ushqimit që shpërndau ushqimin është e mbyllur, si dhe dhoma e ngrënies në kompaninë ku u konsumua vakti.
Qendra për Shëndet Publik është duke pritur rezultatet për llojin dhe mënyrën e helmimit.