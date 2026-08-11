FSSH: Punonjësit e MPB-së nuk kanë sigurim shëndetësor sepse nuk janë paguar kontributet
Sipas Fondit për Sigurim Shëndetësor (FSSH), punonjësit e Ministrisë së Brendshme nuk kanë sigurim shëndetësor sepse nuk janë paguar kontributet për kolegët e tyre që janë rikthyer në punë me vendime gjyqësore.
"Sigurimi shëndetësor aktivizohet automatikisht pas regjistrimit të kontributeve të paguara. Fondi i Sigurimeve Shëndetësore informon opinionin se situata me sigurimin shëndetësor të punonjësve në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk është rezultat i një problemi teknik apo i një ndërprerjeje në sistemin e Fondit.
Sipas të dhënave të regjistruara në sistem, Ministria e Punëve të Brendshme ka regjistruar punonjës që janë rikthyer në punë në bazë të vendimeve gjyqësore. Për disa nga këta individë, pagesa përkatëse e kontributeve të sigurimit shëndetësor për periudhën për të cilën janë regjistruar aktualisht nuk është regjistruar", thonë nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore për "Sloboden Peçat".
Ky është një mekanizëm i krijuar nga sistemi që zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjitha subjektet juridike në vend.
"Regjistrimi i punonjësve, llogaritja dhe pagesa e kontributeve janë procese që lidhen me sistemin për mbledhjen e kontributeve përmes Zyrës së të Ardhurave Publike, ndërsa Fondi regjistron statusin bazuar në të dhënat mbi pagesën e bërë. Në raste të tilla, kur punonjësit regjistrohen shtesë te një person juridik për një periudhë të mëparshme, është e nevojshme të bëhet një korrigjim i përshtatshëm në llogaritjen e pagës për atë periudhë dhe të paguhen kontributet për personat e regjistruar shtesë.
Pas regjistrimit të pagesës, sigurimi shëndetësor aktivizohet automatikisht. Prandaj, nuk bëhet fjalë për një vendim individual administrativ të Fondit, as për përjashtim manual të të siguruarve nga punonjësit e FSSH-së. Procesi është sistematik dhe i automatizuar dhe të njëjtat rregulla vlejnë për të gjithë punëdhënësit dhe institucionet pa përjashtim", shtojnë nga FSSH-ja./Telegrafi/