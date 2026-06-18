Haziri: Jemi të gatshëm të ulemi dhe të diskutojmë me Kurtin për mundësinë e bashkëpunimit
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka thënë se janë të gatshëm të diskutojnë me Albin Kurtin për mundësitë e bashkëpunimit.
Kjo sipas tij vjen nga rregullat që i përcakton politika dhe nga vetë pranimi i rezultatit nga ana e tyre.
“Ne e dimë që në politikë është rregull, ose duhesh me marrë pjesë në proces, ose me shkaktu proces. Dhe nuk ka mes”, tha Haziri në Rubikon të Klan Kosovës.
"Nëse Kurti nuk e zbardh agjendën, nuk i zbardh hapat, edhe nuk tregon gatishmëri për bashkëpunim, atëherë ne jemi afru për bashkëpunim edhe më tutje, por kjo nuk na përjashton nga mundësia e shkaktimit të proceseve politike, sepse ne e kemi pranu rezultatin”.
Sidoqoftë, Haziri e sheh me plot mëdyshje qasjen e liderit të Lëvizjes Vetëvendosje, në këtë aspekt.
“Unë besoj që është e padrejtë, në krejt këtë gatishmëri, që z. Kurti nga sot me fillu me demonstru vullnetin për zgjedhjet e katërta mrena këtij viti”.