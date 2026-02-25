Haxhiu priti në takim Spiropalin, diskutuan për bashkëpunim e ngushtë mes dy vendeve
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, priti në takim Ministren për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali.
Sipas një njoftimi për media bëhet e ditur se në këtë takim u fol për bashkëpunimin e ngushtë mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe rolin e rëndësishëm të institucioneve të të dyja vendeve në avancimin e interesave të përbashkëta.
"Bashkëpunimi dhe përkrahja e ndërsjellë mbeten qendrore për zhvillimin tonë të përbashkët dhe për mirëqenien e qytetarëve tanë", thuhet në njoftim. /Telegrafi/
