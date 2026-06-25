Haxhiu: Nuk do të jem kandidate për presidente
U.d. e presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se pas certifikimit të rezultateve zgjedhore pritet të zhvillohen takime me partitë politike me qëllim arritjen e një konsensusi për zgjedhjen e presidentit të vendit me mandat pesëvjeçar.
“Le të presim njëherë që të ndodhë certifikimi i rezultateve dhe pastaj pas certifikimit të rezultateve natyrisht që do të ketë takime me partitë politike dhe urojmë që ta gjejmë një konsensus në mënyrë që ta votojë Kuvendi i Republikës së Kosovës me mandat pesë vjeçar dhe të vazhdojnë punët dhe përgjegjësitë që i kemi para qytetarëve,” ka deklaruar Haxhiu.
Ajo theksoi se pas konstituimit të Kuvendit duhet të procedohet edhe me formimin e institucioneve të tjera.
“Le ta konstituojmë Kuvendin, le ta zgjedhim Qeverinë dhe menjëherë pra, pas konstituimit të Kuvendit, kryetari i ri i Kuvendit ose kryetarja kushdo që të jetë ai apo ajo do të ketë të drejtën kushtetuese ta mandatojë kandidatin për kryeministër të vendit,” ka shtuar ajo.
Haxhiu gjithashtu ka mohuar mundësinë që të jetë kandidate për presidente.
“Jo nuk do të jem kandidate për presidente,” është shprehur ajo.