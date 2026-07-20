Haxhiu ngushëllon familjet e viktimave në aksidentin tragjik pranë Bllacës
Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu ka ngushëlluar familjarët e viktimave pas vdekjes së tyre tragjike: Ejup Tërnava, Cennet Tërnava dhe Fatmire Shabani.
Haxhiu përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se “udhëtimi i tyre drejt shtëpisë u ndërpre vetëm pak kilometra larg Kosovës, duke lënë pas dhimbje të madhe për familjet dhe të gjithë ata që i njohën”.
“Më pikëlloi thellë lajmi për humbjen tragjike të jetës së tre qytetarëve tanë nga Vushtrria, Ejup Tërnavës, Cennet Tërnavës dhe Fatmire Shabanit, në aksidentin pranë Bllacës. Udhëtimi i tyre drejt shtëpisë u ndërpre vetëm pak kilometra larg Kosovës, duke lënë pas dhimbje të madhe për familjet dhe të gjithë ata që i njohën. Në këto çaste të rënda, u shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjeve Tërnava dhe Shabani, të afërmve dhe miqve të tyre. Jemi pranë jush dhe ndajmë dhimbjen tuaj. U prehshin në paqe”, ka shkruar Haxhiu. /Telegrafi/