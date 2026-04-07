Haxhiu merr rolin e përkohshëm të Presidentes, pritet me lule nga stafi
Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka nisur sot detyrën e re si ushtruese e detyrës së Presidentes së Kosovës.
Ajo falënderoi stafin e Presidencës për pritjen e ngrohtë dhe atmosferën pozitive gjatë mëngjesit të sotëm.
“Faleminderit stafit të Presidencës për pritjen e ngrohtë dhe atmosferën e këndshme në mëngjesin e sotëm,” shkroi Haxhiu në rrjetet sociale.
Kujtojmë se Vjosa Osmani e ka dorëzuar të shtunën detyrën e presidentes pas përfundimit të mandatit.
Në një ceremoni zyrtare në Presidencë, kryeparlamentarja Albulena Haxhiu është bërë zyrtarisht ushtruese detyre e presidentes.
Haxhiu do të jetë ushtruese e detyrës së të parës së vendit deri në zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate