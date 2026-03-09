Hasani: Deputetët nuk mund të detyrohen të qëndrojnë në sallë për zgjedhjen e presidentit
Profesori dhe ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka komentuar zhvillimet e fundit rreth procesit të zgjedhjes së presidentit të Kosovës, duke theksuar se kërkesa për të detyruar deputetët të qëndrojnë në sallë dhe të sigurojnë 80 vota nuk mund të zbatohet.
Duke folur në emisionin Politiko në Kanal10, Hasani u shpreh se një kërkesë e tillë, e paraqitur nga Albulena Haxhiu dhe një grup deputetësh, nuk mund të imponohet nga Gjykata.
“Gjykata nuk mund ta kërkojë një gjë të tillë, për shumë arsye. E para është se ekziston një aktgjykim i vitit 2015, i cili përcakton se deputetët nuk mund të detyrohen të kryejnë një veprim të tillë,” ka deklaruar Hasani.
Ai shtoi se seanca e thirrur nga Haxhiu duket të jetë fiktive, pasi sipas tij bazohet në një interpretim të gabuar të Kushtetutës dhe të standardeve të gjyqësorit kosovar.
Sipas Hasanit, praktika dhe jurisprudenca kushtetuese në Kosovë e bëjnë të qartë se deputetët nuk mund të detyrohen me vendim gjyqësor të marrin pjesë apo të votojnë në një mënyrë të caktuar gjatë procedurave parlamentare.