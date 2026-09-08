Harta e Trumpit përfshin Islandën në SHBA, Reykjaviku reagon ashpër
Një hartë e publikuar nga Donald Trump ka shkaktuar reagim të menjëhershëm në Islandë, pasi ishulli nordik paraqitet si pjesë e territorit të Shteteve të Bashkuara.
Qeveria islandeze ka paraqitur një protestë zyrtare pranë SHBA-së, pasi Trump publikoi në rrjetet sociale një hartë të Amerikës së Veriut ku Islanda shfaqet e përfshirë brenda kufijve amerikanë.
Ministrja e Jashtme e Islandës, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, thirri ambasadorin amerikan në Reykjavik për t'i përcjellë një kundërshtim të prerë, duke theksuar se një hartë e tillë është e papranueshme për Islandën.
Harta, e publikuar të hënën, paraqet një version të ridizajnuar të Amerikës së Veriut, ku Kanadaja, Grenlanda, Meksika dhe Islanda shfaqen të mbuluara me yje dhe vija të flamurit amerikan.
Në grafik, këto territore paraqiten së bashku nën emërtimin “United States of America”, pa ndonjë shpjegim nga Trumpi se çfarë synonte të komunikonte me publikimin.
Publikimi vjen në një moment veçanërisht delikat për Reykjavikun. Vetëm disa ditë më parë, më 29 gusht, islandezët hodhën poshtë në një referendum propozimin për rifillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Referendumi u zhvillua pjesërisht në një klimë të ndikuar nga ambiciet e Trumpit për Grenlandën, territor autonom të Danimarkës që ndodhet vetëm rreth 300 kilometra nga brigjet e Islandës.
Kjo e bën edhe më të ndjeshme hartën e re të publikuar nga presidenti amerikan, transmeton Telegrafi.
Situata është veçanërisht delikate sepse Islanda nuk ka forca të armatosura të sajat.
Që nga pavarësia në vitin 1944, vendi ka mbështetur sigurinë e tij kryesisht te anëtarësimi themelues në NATO dhe te një marrëveshje dypalëshe mbrojtjeje me Shtetet e Bashkuara, e nënshkruar në vitin 1951.
Prandaj, ndërsa Reykjaviku po proteston kundër hartës së Trumpit, SHBA-ja mbetet një prej shtyllave kryesore të sigurisë së Islandës.
Por shqetësimet e Islandës ndaj politikës së Uashingtonit nuk janë të reja. Trump ka deklaruar vazhdimisht interes për marrjen e kontrollit mbi Grenlandën, duke shkaktuar tensione me Danimarkën dhe aleatët evropianë.
Grenlanda ka një rëndësi të jashtëzakonshme strategjike për shkak të pozicionit të saj në Arktik, burimeve natyrore dhe rëndësisë për sigurinë e Atlantikut të Veriut.
Ndërkohë, përplasja tregtare e administratës Trump me Kanadanë ka shtuar gjithashtu shqetësimet se aleatët tradicionalë të SHBA-së në Atlantikun e Veriut nuk mund ta marrin më si të mirëqenë marrëdhënien me Uashingtonin.
Kështu, një hartë që në pamje të parë mund të duket vetëm si një grafik politik, në Reykjavik shihet në një kontekst shumë më të gjerë.
Për Islandën, çështja është e thjeshtë: ajo është një shtet sovran, aleat i SHBA-së dhe anëtar themelues i NATO-s – por jo pjesë e Shteteve të Bashkuara. /Telegrafi/