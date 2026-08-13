Harrojeni kafenë, mjekët rekomandojnë ta filloni ditën me këtë pije
Pas një gjumi të gjatë nate, hidratimi është thelbësor për trupin dhe zgjedhja e pijes së parë dikton ritmin e tretjes. Mjekët theksojnë se pijet e ngrohta, siç është çaji bimor, relaksojnë stomakun, stimulojnë metabolizmin dhe rimbushin lëngjet pa e stresuar trupin.
Mjekët theksojnë se marrja e hershme e lëngjeve ndihmon metabolizmin të funksionojë më me efikasitet, ndërsa edhe dehidratimi i lehtë mund të ngadalësojë proceset qelizore dhe të zvogëlojë prodhimin e energjisë.
Ekspertët në gastroenterologji i vunë në dukje Eating Well se pijet e ngrohta dhe të buta, si çaji bimor, relaksojnë gradualisht traktin gastrointestinal, nxisin lëvizshmërinë e zorrëve dhe i japin një nxitje të lehtë metabolizmit.
Pse ta filloni mëngjesin me një çaj bimor të ngrohtë?
Një fillim i shëndetshëm i ditës nuk kërkon eliksirë të shtrenjtë - zakonet e thjeshta shpesh japin rezultatet më të mira.
Zgjon butësisht sistemin tretës: Elementi kryesor në këtë pije është uji i ngrohtë. Lëngu i ngrohtë relakson stomakun dhe zorrën e hollë dhe stimulon peristaltikën - tkurrjet natyrale të muskujve në formë vale të zorrëve. Gjithashtu stimulon sekretimin e pështymës dhe enzimave tretëse.
Mbështet lëvizshmërinë e zorrëve: Ndryshe nga uji i ftohtë, i cili mund të shkaktojë spazma muskulore dhe tretje të ngadaltë, çaji i ngrohtë relakson muskujt e lëmuar të stomakut dhe e bën më të lehtë kalimin e ushqimit nëpër traktin tretës.
Rehidratim pas gjumit: Gjatë natës, trupi humbet lëngje përmes frymëmarrjes dhe proceseve metabolike. Gota e parë e pijes së ngrohtë rikthen hidratimin optimal pa e sforcuar trupin.
Lehtëson shqetësimin e stomakut: Njerëzit që përjetojnë të përziera të lehta në mëngjes ose nuk janë në gjendje të hanë ushqime të ngurta menjëherë gjejnë lehtësim natyral në çajrat bimorë si xhenxhefili, menta ose kamomili.
Pije alternative në mëngjes
Nëse çaji bimor nuk është zgjedhja juaj e parë, gastroenterologët sugjerojnë mundësi të tjera po aq të dobishme:
- Ujë i ngrohtë me limon - përveç përfitimeve të ujit të ngrohtë, shtimi i limonit siguron një aciditet të butë që stimulon sekretimin e lëngjeve gastrike dhe përgatit stomakun për vaktin e parë.
- Uji i thjeshtë - zgjedhja më e thjeshtë, por shpesh e anashkaluar. Vetë uji përmirëson lëvizshmërinë dhe vendos tretje të rregullt.
- ‘Smoothie’ me proteina - për ata që zgjohen të uritur dhe të etur, smoothie ofron hidratim dhe lëndë ushqyese. Shtimi i proteinave stabilizon nivelet e sheqerit në gjak dhe parandalon rëniet e menjëhershme të energjisë.