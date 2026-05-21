Haradinaj zbulon pllakën përkujtimore të Heroit Myrtë Zeneli në Zllapek: Sakrifica për liri nuk harrohet
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mori pjesë sot në zbulimin e pllakës përkujtimore të Heroit Myrtë Zeneli në Zllapek, në përvjetorin e rënies së tij heroike gjatë betejës së 21 majit 1998.
Haradinaj kujtoi se Heroi Myrtë Zeneli ra në betejën treditore në Grabanicë, Qeskovë, Dollovë, Kpuz e Bokshiq, bashkë me bashkëluftëtarët Faruk Elezaj, Arben Krasniqi, Xhezair Syla, Qaush Fazlija dhe Isuf Morina, ndërsa po atë ditë për lirinë e vendit ra edhe Heroi Arben Haliti.
Haradinaj theksoi se emrin e Myrtë Zenelit “me krenari në fitore të njëpasnjëshme nëpër beteja do ta mbante Brigada 132 e Zonës Operative të Dukagjinit”.
Ai vlerësoi edhe kontributin e familjes Ahmetaj, duke e cilësuar si një familje me traditë të fuqishme atdhetare, e rreshtuar në kohët më të vështira përkrah Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me vëllezër që i dolën zot atdheut.
Haradinaj shprehu respekt e mirënjohje edhe për tre vëllezërit Mehmet Rexhaj, Ajet Rexhaj dhe Hetem Rexhaj nga Jabllanica e Madhe e Pejës, duke theksuar se sakrifica e tyre mbetet porosi për brezat për çmimin e lirisë dhe përkushtimin ndaj atdheut.