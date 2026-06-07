Haradinaj reagon pas numërimit të mbi 95% të votave: Kur sovrani flet, të tjerët heshtin
Ish-kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka reaguar pas publikimit të rezultateve preliminare, kur janë numëruar mbi 90 për qind e votave të zgjedhjeve parlamentare.
Përmes një mesazhi drejtuar qytetarëve në Kosovë dhe diasporë, Haradinaj ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e dhënë ndaj Aleancës, duke theksuar se vota e fituar është më shumë sesa një përkrahje politike.
“Kur Sovrani flet, të tjerët heshtin!”, ka shkruar Haradinaj, duke falënderuar qytetarët që, sipas tij, i besuan vizionit për një Kosovë të sigurt dhe të zhvilluar.
Ai ka vlerësuar se mbështetësit e AAK-së “nuk ranë pre e propagandës dhe luftës hibride”, ndërsa ka theksuar se vota për Aleancën përfaqëson një vlerësim për punën e bërë dhe për drejtimin politik që partia synon të ndjekë.
Haradinaj ka shprehur mirënjohje edhe për listën zgjedhore të AAK-së, duke veçuar faktin se kësaj radhe asaj i priu Ardian Gjini.
Në fund, ai uroi qytetarët dhe institucionet e përfshira në organizimin e procesit zgjedhor, duke shprehur besimin se zgjedhjet kanë qenë “të lira, të ndershme dhe demokratike”.
“Pas kësaj beteje elektorale jemi më të fokusuar se asnjëherë dhe më të vendosur se kurrë që t’i përmbushim detyrat që na presin, gjithmonë në interes të shtetit e të kombit”, ka shkruar Haradinaj.