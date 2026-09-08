Hapet hapësira e re për inovacion dhe startup-e në Pallatin e Rinisë në Prishtinë
Kryeqyteti, në bashkëpunim me ICK-në, ka hapur hapësirën e re të inovacionit në Pallatin e Rinisë në Prishtinë.
Sipas Komunës, kjo hapësirë synon të shërbejë si pikëtakim për të rinjtë, startup-et dhe idetë kreative, me fokus në zhvillimin e ndërmarrësisë dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Komuna e Prishtinës e ka cilësuar hapjen e kësaj hapësire si një hap të ri në mbështetjen e inovacionit dhe ndërmarrësisë në kryeqytet. /Telegrafi/
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