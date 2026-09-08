Drenasi subvencionon nënat lehona me nga 100 euro për çdo lindje
Komuna e Drenasit ka njoftuar se nënat lehona mund të aplikojnë për subvencion prej 100 eurosh për secilën lindje, brenda një viti nga data e lindjes së fëmijës.
Për aplikim kërkohen dokumentet e identifikimit të të dy prindërve, ekstrakti i të porsalindurit, dokumentet nga institucioni shëndetësor, certifikata e bashkësisë familjare dhe konfirmimi i regjistrimit si përfituese në SIMFK përmes e-Kosova.
Komuna ka bërë të ditur se aplikimet me dokumentacion të pakompletuar do të refuzohen, ndërsa formulari plotësohet në sportelet nr. 9 dhe 10. /Telegrafi/
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