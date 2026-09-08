Drejtori i Arsimit në Deçan, Besnik Hulaj, ka njoftuar se Drejtoria e Arsimit ka pranuar furnizimin me ditarët shkollorë, një javë pas fillimit të vitit të ri shkollor.

Hulaj ka bërë të ditur se shpërndarja e ditarëve nëpër shkolla ka nisur menjëherë, ndërsa paralelisht po bëhet edhe furnizimi i shkollave me materiale shpenzuese.

Sipas tij, shkollat gjatë ditës po pajisen kryesisht me letër të bardhë dhe materiale të tjera të nevojshme për punën administrative dhe pedagogjike. /Telegrafi/

ArsimArsimLajmeLajmeRajoni i PejësPejaPrishtinaDeçaniPrishtina