Hap mbrapa nga Man City, ndalet te Tottenhami
Manchester City nuk ka fituar më shumë se një pikë në udhëtim te Tottenhami, e vlefshme për xhiron e 24-të në Ligën Premier.
Edhe pse në disavanatazh prej dy golave, Tottenhami arriti ta përmbyste për epilogun përfundimtar që doli të jetë 2-2.
Rayan Cherki me një supergol e zhbllokoi rezultatin, ku e la të shtangur portierin pas një goditje nga distanca (11’).
Cherki ishte pranë të shënonte edhe një tjetër gol të bukur, sidoqoftë Vicario me pritje fantastike ia mohoi golin.
Megjithatë, City dominoi plotësisht për ta dyfishuar epërsinë falë Antoine Semenyos pas asistimit të Bernardo Silvas (44’).
Tottenhami filloi të këndellet kur Marc Guehi shënoi një autogol pas një keqkuptimi me bashkëlojtarët (53’).
Ndërkohë, heroi i Tottenhamit rezultoi të jetë Dominik Solanke që shënoi një gol të mrekullueshëm me thembër pas asistimit të Gallagher (70’).
Kësisoj, Man City shkon në kuotën e 47 pikëve, gjashtë më pak se lideri Arsenal derisa Tottenham ngjitët në pozitën e 14-të me 29 sosh./Telegrafi