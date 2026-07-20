Hamasi emëron Khalil al-Hayya si udhëheqësin e ri të përgjithshëm
Grupi i armatosur palestinez Hamas ka zgjedhur Khalil al-Hayya si udhëheqësin e tij të ri, sipas një deklarate.
Ai zëvendëson Yahya Sinwar, i cili u vra nga ushtria izraelite në Gaza në tetor 2024, transmeton Telegrafi.
Hayya, i cili tashmë drejtonte lëvizjen në Gaza nga mërgimi, shihej gjerësisht si përfaqësues i fraksionit më të ashpër që doli nga lufta shkatërruese me Izraelin që filloi pothuajse tre vjet më parë.
Ai ishte një bashkëpunëtor i ngushtë i Sinwar dhe shihet si vazhdim i linjës politike që daton që nga i ndjeri Ismail Haniyeh.
Si kryenegociatori për Hamasin, Hayya fitoi famë ndërkombëtare duke udhëhequr delegacionet e grupit në bisedimet indirekte të armëpushimit, duke takuar ndërmjetës në Egjipt dhe Katar.
Kohët e fundit ai kishte marrë përsipër përgjegjësi më të madhe për strategjitë diplomatike dhe politike të Hamasit.
Në shtator 2025, 65-vjeçari i mbijetoi një sulmi ajror izraelit që synonte një takim të udhëheqësve të Hamasit në kryeqytetin e Katarit, Doha.
Pesë anëtarë të nivelit më të ulët të grupit, përfshirë një nga djemtë e tij, u vranë së bashku me një anëtar të forcave të sigurisë së Katarit.
Kryeministri i Izraelit tha në atë kohë se ai i kishte vënë në shënjestër udhëheqësit e Hamasit sepse ata kishin organizuar sulmin ndaj Izraelit jugor më 7 tetor 2023, i cili shkaktoi luftën në Gaza.
Dy djem të tjerë të Hayya-s u vranë në përpjekjet e mëparshme izraelite kundër tij në Gaza, ndërsa një i katërt u vra në një sulm ajror izraelit në Gaza në maj.
Zgjedhja e Hayya-s si kreu i byrosë politike të Hamasit pasoi dy raunde votimi, me anëtarët me sa duket të ndarë midis vizioneve konkurruese për drejtimin e ardhshëm të grupit.
Raundi i parë ishte i paqëndrueshëm, me ish-shefin e byrosë politike Khaled Meshaal që fitoi ngushtë më shumë vota se Hayya, por nuk arriti të kalonte pragun e kërkuar, sipas një zyrtari palestinez të informuar mirë dhe të njohur me zgjedhjet.
Sipas rregullave të brendshme të Hamasit, një kandidat duhet të sigurojë të paktën 36 vota nga kolegji zgjedhor prej 69 anëtarësh për t'u zgjedhur drejtpërdrejt.
Kuptohet që balotazhi i raundit të dytë u vendos nga një votim me shumicë votash.
Hamasi po kalon një nga periudhat më të vështira në historinë e tij.
Grupi - i cili është përcaktuar si një organizatë terroriste nga Izraeli, Mbretëria e Bashkuar, SHBA-ja dhe shumë vende të tjera - është dobësuar rëndë nga lufta në Gaza, gjatë së cilës shumë nga udhëheqja e tij e lartë ushtarake dhe politike është vrarë, strukturat e tij qeverisëse janë çmontuar dhe pjesë të mëdha të territorit palestinez janë shkatërruar.
Gara për udhëheqje ka ekspozuar një ndarje strategjike në zgjerim brenda Hamasit mbi të ardhmen e tij.
Meshaal, i cili më parë e udhëhoqi lëvizjen për dekada ndërsa ishte në mërgim, është i lidhur me udhëheqjen tradicionale të Hamasit.
Mbështetësit e tij kanë argumentuar se Hamasi duhet të nxjerrë mësime nga lufta, të largohet nga një strategji e përqendruar kryesisht në konfrontimin e armatosur dhe të miratojë një qasje politike më pragmatike, duke ruajtur objektivat kryesore të lëvizjes.
Megjithatë, mbështetësit e Hayya-s argumentuan me sukses se udhëheqja e Gazës, pasi ka mbajtur barrën e konfliktit, tani duhet ta udhëheqë lëvizjen. Ata duan të qëndrojnë të vendosur kundër presionit për të bërë lëshime të mëdha, veçanërisht për çështjen e çarmatimit.
Që kur ra dakord për një marrëveshje armëpushimi me Izraelin tetorin e kaluar, Hamasi ka refuzuar të heqë dorë nga armët e tij pa një rrugë të garantuar politike drejt vetëvendosjes dhe shtetësisë palestineze.
Ai ka hedhur poshtë planet e Bordit të Paqes të udhëhequr nga SHBA-të që i japin përparësi demilitarizimit të menjëhershëm mbi rindërtimin.
Hamasi ankohet se ka mungesë garancish sigurie kundër sulmeve të vazhdueshme izraelite dhe grupeve të armatosura rivale në zhvillim.
Rreth 1,200 persona u vranë dhe 251 të tjerë u morën peng në sulmin e vitit 2023 të udhëhequr nga Hamasi ndaj Izraelit.
Izraeli u përgjigj duke nisur një fushatë masive ushtarake në Gaza, gjatë së cilës më shumë se 73,280 persona janë vrarë, përfshirë 1,158 që nga fillimi i armëpushimit, sipas ministrisë së shëndetësisë të territorit të drejtuar nga Hamasi. /Telegrafi/