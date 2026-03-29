Hajdutët vjedhin 12 ton çokollata KitKat në Evropë
Dymbëdhjetë ton çokollata KitKat u zhdukën në Evropë javën e kaluar pasi hajdutët ia mbathën me kamionin që i transportonte, tha të shtunën gjiganti zviceran i ushqimit Nestle.
KitKat, i cili prodhohet nga Nestle, tha se kamioni që transportonte 413,793 çokollata të gamës së saj të re u nis nga Italia qendrore për të shpërndarë çokollatën në të gjithë Evropën, por nuk arriti kurrë në destinacionin e tij të planifikuar përfundimtar në Poloni.
Automjeti dhe mallrat mbeten të pagjetura. Nestle nuk zbuloi se ku saktësisht humbi kamioni, transmeton Telegrafi.
Në një deklaratë të veçantë, KitKat tha se çokollatat e humbura mund të gjurmohen nëpërmjet një kodi unik të serisë.
Kushdo që skanon numrat e serisë së çokollatës së vjedhur do të marrë udhëzime se si të kontaktojë KitKat.
"Ndërsa e vlerësojmë shijen e jashtëzakonshme të kriminelëve, fakti mbetet se vjedhja e ngarkesave është një problem në rritje për bizneset e të gjitha madhësive", tha KitKat. /Telegrafi/