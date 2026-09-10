Gushti i vitit 2026 ishte muaji më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë në botë, sipas Copernicus
Gushti ishte muaji më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë, i barabartë me korrikun e vitit 2023, sipas të dhënave të publikuara të enjten nga observatori evropian i klimës Copernicus.
Muajin e kaluar, temperatura mesatare globale e ajrit arriti në 16.96°C, që është 1.65°C më e lartë se periudha e referencës para-industriale e viteve 1850-1900.
Gushti ishte muaji i parë që nga nëntori i vitit 2025 që tejkaloi 1.5°C, limitin e vendosur nga Marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike.
Oqeanet ekstrapolare gjithashtu thyen një rekord për temperaturën e tyre mesatare muajin e kaluar, për shkak të ngrohjes globale, thekson Copernicus, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Temperatura mesatare arriti në 21.07°C, më e larta e regjistruar ndonjëherë për gusht, duke tejkaluar rekordin e vendosur në vitin 2023.
"Gushti i vitit 2026 ishte një muaj i jashtëzakonshëm në rekordin global të klimës. Ishte njëkohësisht gushti më i ngrohtë dhe muaji më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë", deklaroi Samantha Burgess, Udhëheqëse Strategjike për Klimën në ECMWF (një qendër evropiane për Parashikime të Motit).
"Këto vëzhgime tregojnë se si ndryshimi i klimës po nxit ekstreme si në atmosferë ashtu edhe në oqeane. Ndikimet e këtyre kushteve po ndihen gjithnjë e më shumë nga komunitetet, ekonomitë dhe ekosistemet në të gjithë botën", shtoi ajo.
Vera më e nxehtë ndonjëherë në Evropën Perëndimore
Për kontinentin evropian konkretisht, këto shifra shënojnë fundin e verës më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë në Evropën Perëndimore, me valë të nxehta të zgjatura, intensive dhe të hershme që fillojnë që në maj.
Për rajonin, vera e vitit 2026 theu rekordin e vendosur gjatë së njëjtës periudhë në vitin 2003.
Në gusht të këtij viti, temperatura mesatare arriti në 20.26°C mbi tokën evropiane, duke e bërë muajin e kaluar gushtin e katërt më të ngrohtë të regjistruar ndonjëherë, sipas Copernicus.
Kontinenti vuajti gjithashtu nga thatësira e përhapur, me nivele jashtëzakonisht të ulëta uji në disa lumenj.
Kushtet më të thata se mesatarja çuan gjithashtu në zjarre të shumta në disa rajone në të gjithë Evropën.
"Provat janë të pakundërshtueshme: ky është çmimi në rritje i varësisë së njerëzimit nga lëndët djegëse fosile dhe krizës globale klimatike që kjo po nxit", deklaroi Simon Stiell, Sekretari Ekzekutiv i OKB-së për Ndryshimet Klimatike.
"Derisa njerëzimi të ndalojë djegien e sasive kolosale të qymyrit, naftës dhe gazit, ndotja që kjo shkakton do të vazhdojë të djegë planetin tonë dhe nxehtësia ekstreme do të vazhdojë të thyejë rekordet e të gjitha kohërave", shtoi Stiell.
Për Sekretarin Ekzekutiv të OKB-së për Ndryshimet Klimatike, zgjidhja për të parandaluar vendosjen e rekordeve të reja të temperaturës është e qartë: "një kalim më i shpejtë në energji të pastër". /Telegrafi/