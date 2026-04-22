Pep Guardiola i është kundërpërgjigjur Wayne Rooneyt, pasi ish-sulmuesi i Manchester United vuri në pikëpyetje festimet e Manchester Cityt pas fitores së rëndësishme ndaj Arsenalit.

Trajneri i Cityt mbrojti të drejtën e lojtarëve të tij për ta shijuar momentin pas duelit me peshë të madhe në “Etihad Stadium”, fitore që rriti shanset e tyre për ta fituar titullin në Ligën Premier.

Rooney kishte pretenduar se reagimi i lojtarëve dhe tifozëve të Cityt pas fitores 2-1 ishte “paksa i tepruar”, ndërsa ish-mesfushori i Liverpoolit, Danny Murphy, sugjeroi se skenat “dukej se ishin paksa shumë”, pasi Gianluigi Donnarumma u hodh në tribuna për të festuar me tifozët vendas.

Guardiola i hodhi poshtë këto komente, duke këmbëngulur se skuadra e tij e kuptonte peshën e rezultatit në kontekstin e garës për titullin e Ligës Premier.

“Kur ata festuan, njerëzit mund të thonë çfarë të duan, gjëra budallaqe që duan të thonë, ata festuan sepse e dinë vlerën e kundërshtarit”, u shpreh Guardiola para gazetarëve në konferencën e tij të fundit për shtyp.

Guardiola foli edhe për rolin e tifozëve të Cityt, të cilët shpalosën një pankartë ku shkruhej: “Panik në rrugët e Londrës”.

“Ata e dinin që nëse nuk fitonim do të ishte ‘lamtumirë’. Ata fituan dhe prapë ne jemi aty. Si të mos festojnë?”, shtoi ai.

“Sa më shumë ta respektosh kundërshtarin dhe tifozët e tij, festo si të duash”, përfundoi Guardiola.

Guardiola ishte i shpejtë edhe në hedhjen poshtë të idesë se skuadrat duhet të presin derisa ta sigurojnë trofeun për të treguar emocione.

Për trajnerin e Cityt, futbolli është të jetosh momentin dhe të pranosh punën e madhe që kërkohet për të mposhtur kundërshtarë të nivelit të lartë./Telegrafi/

NdërkombëtareFutbollSport
telegrafi sport app