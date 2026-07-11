Gruaja rrah burrin në Gjilan, ndalohet për 48 orë
Një person pas një mosmarrëveshje ishte sulmuar fizikisht nga bashkëshortja e tij.
Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të premten rreth orës 12:25, në Gjilan.
Tutje bëhet e ditur se nuk raportohet për të lënduar, ndërsa e dyshuara është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit ndalohet për 48 orë në Repartin e Psikiatrisë.
“Gjilan 10.07.2026-12:25. Është raportuar se pas një mosmarrëveshje viktima mashkull kosovar, ishte sulmuar fizikisht nga bashkëshortja e tij. Nuk raportohet për të lënduar, ndërsa e dyshuara është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit ndalohet për 48 orë në Repartin e Psikiatrisë”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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