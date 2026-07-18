Google Vids sjell figura me inteligjencë artificiale – si të krijoni video me fytyrën tuaj
Google ka prezantuar një funksion të ri në platformën e saj të krijimit të videove Google Vids, i cili u mundëson përdoruesve të krijojnë avatarë (figura) me inteligjencë artificiale që duken dhe flasin si ata vetë.
Falë këtij funksioni, përdoruesit nuk kanë më nevojë të regjistrojnë vazhdimisht video me kamerë. Ata mund të krijojnë një version digjital të vetes duke përdorur një fotografi dhe një regjistrim të zërit, ndërsa më pas avatari mund të shfaqet në video duke lexuar tekstet e shkruara nga përdoruesi.
Procesi është relativisht i thjeshtë: përdoruesi hyn në Google Vids, zgjedh opsionin për krijimin e një avatari personal, regjistron fytyrën dhe zërin përmes telefonit ose tabletit dhe më pas mund ta përdorë këtë avatar në projekte të ndryshme video.
- YouTube www.youtube.com
Google thotë se avatarët mund të përdoren për prezantime pune, materiale trajnimi, video marketingu apo komunikime të tjera profesionale, duke kursyer kohë dhe duke eliminuar nevojën për studio regjistrimi.
Përveç avatarit personal, Google Vids ofron edhe avatarë të gatshëm me pamje dhe zëra të ndryshëm. Përdoruesit mund të zgjedhin një personazh digjital, të shkruajnë skenarin dhe sistemi krijon videon automatikisht.
Megjithatë, funksioni i avatarëve personalë ka disa kufizime: aktualisht kërkon një llogari të përshtatshme Google Workspace ose plan Google AI, përdoruesi duhet të jetë mbi 18 vjeç dhe në disa rajone mbështetja gjuhësore është ende e kufizuar.
Me këtë hap, Google hyn më fuqishëm në garën e videove të krijuara nga inteligjenca artificiale, duke synuar të thjeshtojë mënyrën se si kompanitë, krijuesit e përmbajtjes dhe përdoruesit individualë prodhojnë materiale video. /Telegrafi/